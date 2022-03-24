يستعد المنتخب السعودي لخوض مواجهة قوية ومرتقبة ضد نظيره منتخب الصين في الجولة التاسعة وهي الجولة قبل الاخيرة من منافسات تصفيات كأس العالم لقارة اسيا 2022، وهي المواجهة التي تقام مساء اليوم الخميس ضمن منافسات هامة تحدد المنتخبات المتأهلة رسميا الى مونديال قطر 2022، حيث تقام المباراة بين المنتخبين من خلال ملعب الشارقة في الامارات مساء اليوم، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور معلق مباراة السعودية والصين اليوم في تصفيات كأس العالم والتعرف على القنوات الناقلة للمباراة.

مباراة السعودية والصين اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

بشكل رسمي فقد تمكن منتخب السعودية من حسم التأهل الى بطولة كأس العالم قطر 2022 هذه النسخة القوية بجانب منتخب اليابان، وذلك بعد فوز منتخب اليابان على نظيره منتخب استراليا في منافسات الجولة الشعاعية بهدف نظيف ليتأهل المنتخبين رسميا، حيث يسعى منتخب السعودية الى اقتناص الفوز في هذه المباراة والحصول على ثلاث نقاط هامة للوصول الى المركز الاول في المجموعة الثانية، حيث يتواجد منتخب اليابان في المركز الاول في هذا التوقيت برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد منتخب السعودية في المركز الثاني برصيد 19 نقطة قبل مواجهته ضد اليابان.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين اليوم في تصفيات مونديال قطر 2022

وقد اعلنت بعض القنوات رسميا حصولها على حقوق نقل المواجهة القوية المرتقبة بين منتخب السعودية والصين اليوم الخميس، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت الملكة العربية السعودية، ومن المقرر ان تقام المباراة مباشرة من خلال شاشة قناة SSC7 الرياضية السعودية، كما تنقل أيضا عبر شاشة قنوات bein sports AfC الجديدة التابعة لشبكة قنوات بي ان سبورت الفضائية القطرية.

معلق مباراة السعودية والصين اليوم

وقد تم اسناد مهمة التعليق على مباراة اليوم التي تجمع بين منتخب السعودية ومنتخب الصين في تصفيات قارة اسيا المؤهلة لبطولة كاس العالم لتكون على النحو التالي.