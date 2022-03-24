رابط مباراة السعودية والصين اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

تشتد منافسات القارة الصفراء في تصفيات بطولة كأس العالم لتحديد المنتخبات المتأهلة رسميا الى البطولة هذه النسخة المقامة في قطر 2022، حيث يترقب عشاق كرة القدم المواجهة القوية التي تجمع بين منتخب السعودية ضد نظيره منتخب الصين في منافسات الجولة قبل الاخيرة من منافسات الجولة الثانية، حيث يستضيف منتخب الصين هذه المباراة من خلال ستاد نادي الشارقة في الامارات، وسوف نستعرض الآن رابط مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم اليوم لمتابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة.

رابط مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم اليوم

تابع الآن دقيقة بدقيقة المباراة القوية التي يخوضها منتخب السعودية ضد نظيره منتخب الصين في تصفيات كأس العالم الخاصة بقارة آسيا2022، حيث حسم منتخب السعودية رسميا التأهل الى البطولة هذه النسخة للمرة الثانية على التوالي خوض هذه المواجهة، حيث جاء الحسم من جانب منتخب اليابان الذي تمكن من تحقيق الفوز على نظيره منتخب استراليا بنتيجة هدف نظيف، ليتمكن من خلالها بالتأهل الى مونديال قطر 2022 ريما برفقة المنتخب السعودي.

بث مباشر مباراة السعودية ضد الصين اليوم

ومن المقرر ان تنطلق احداث المواجهة القوية بسن منتخب السعودية ونظيره منتخب الصين مساء اليوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس، والتي تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث ينجح منتخب السعودية في التأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، وهي المرة الثانية على التوالي بعد المشاركة الاخيرة في نسخة مونديال روسيا.

مباراة السعودية والصين اليوم في تصفيات كأس العالم

ويتواجد منتخب السعودية في هذا التوقيت في المركز الثاني في ترتيب المجوعة الثانية برصيد 19 هدف، والذي حسم التأهل رسميا في الوصافه عد منتخب اليابان الذي نحن في الوصول الى النقطة 21، فيما يتواجد منتخب الصين في المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثانية برصيد خمسة نقاط، والذي خرج بشكل نهائي من منافسات الوصول الى بطولة كأس العالم والتأهل الى هذه النسخة المميزة من البطولة والتي تقام في فترة شهر نوفمبر.