نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددssc 7 لمشاهدة مباراة السعودية والصين اليوم في تصفيات كأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب عشاق ومحبي كرة القدم في جميع انحاء الدول العربية وفي قارة اسيا المنافسة القوية التي تجمع بين منتخب السعودية ونظيره منتخب الصين في اطار منافسات الجولة التاسعة وقبل الاخيرة من مواجهات قارة اسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، وفي هذا الاطار تزداد عمليات البحث من قبل عدد كبير من المتابعين للتعرف على ترددssc 7 الناقلة للمباراة حصريا، والتي تقوم بنقل جميع مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم بشكل عام.

قناة ssc7 الناقلة لمباراة السعودية والصين اليوم في تصفيات كأس العالم

وقد أعلنت شبكة قنوات ssc السعودية الرياضية نقلها المواجهة القوية التي تجمع بين منتخب السعودية ونظيره منتخب الصين في منافسات تصفيات كأس العالم من خلال شاشة قناة ssc7 الرياضية، وهي المواجهة التي تقام مساء اليوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر مارس، والتي تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث كان منتخب السعودية قد ضمن رسميا التأهل الى منافسات بطولة كأس العالم رسميا خلال هذه الساعات.

ترددssc 7 على القمر نايل سات 2022

استقبل الان تردد قناة ssc 7 السعودية الرياضية لمتابعة مواجهة السعودية والصين اليوم في تصفيات كأس العالم، وذلك من خلال التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي نايل سات بعد التحديث والذي جاء على النحو التالي.

تردد قناة ssc 7 الرياضية السعودية على القمر الصناعي نايل سات هو 12523.

من خلال اختيار الاستقطاب العمودي الخاص بالقناة.

عن طريق تحديد معدل الترميز 27500.

اختيار معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة 3/4.

تردد قناة ssc7 على القمر عرب سات 2022

كما يمكن متابعة مجريات المباراة المرتقبة بين منتخبي السعودية والصين في تصفيات كأس العالم مساء اليوم من خلال شاشة قناة اس اس سي السعودية على القمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال اختيار التردد التالي الخاص بالقناة.