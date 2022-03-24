نجح منتخب السعودية رسميا في حسم التأهل الى بطولة كأس العالم في قطر 2022، وهي المشاركة السادسة للمنتخب الاخضر في تاريخه والمشاركة الثانية على التوالي، حيث جاء التأهل من جانب منتخب السعودية هدية مقدمة من منتخب اليابان الذي نجح في تحقيق الفوز على نظيره منتخب استراليا في تصفيات كأس العالم في الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية، وذلك قبل المباراة التي يلتقي بها منتخب السعودية مع نظيره منتخب الصين، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل تأهل منتخب السعودية الى بطولة كأس العالم 2022.

رسميا منتخب السعودية يتأهل إلى كأس العالم قطر 2022

وقد حسم منتخب السعودية التأهل رسميا الى بطولة كأس العالم 2022 المقرر اقامتها في قطر هذه النسخة، بجانب نظيره منتخب اليابان، حيث كان يحتاج منتخب السعودية الفوز فقط دون النظر الى باقي النتائج لكي يتأهل مباشرة الى مونديال قطر، وقد جاءت الهدية من جانب منتخب اليابان الذي حقق الفوز صباح اليوم على حساب نظيره منتخب استراليا في منافسات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم الخاصة بقارة اسيا.

منتخب السعودي ينضم إلى مونديال قطر 2022

وبذلك يأتي منتخب اليابان في المركز الاول في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 21 نقطة، ليضمن التأهل رسميا الى بطولة كأس العالم قطر 2022، فينا يحصد منتخب السعودية المركز الثاني في المجموعة برصيد 19 نقطة، وبذلك ينضم المنتخبين للمشاركة في منديال قطر 2022 الذي يقام رسميا في الفترة ما بين شهري نوفمبر وديسمبر هذا العام في دولة قطر.

مباراة السعودية والصين اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

ويستعد منتخب السعودية اليوم لخوض مباراة هامة أمام نظيره منتخب الصين في منافسات الجولة التاسعة وقبل الاخيرة من منافسات تصفيات كأس العالم 2022، والتي يستضيفها منتخب الصين والتي تقام من خلال ستاد الشارقة في الامارات مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق احداث المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي تنقل مباشرة من خلال شاشة قناة ssc7 الرياضية السعودية مباشرة من خلال تعليق المعلق الرياضي فهد العتيبي.