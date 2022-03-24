نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحدي صعب.. موعد مباراة البرتغال وتركيا ملحق تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة البرتغال وتركيا ، ضمن لقاءات ملحق تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الأوروبية، وضمن دور نصف النهائي في المجموعة الثالثة، يستضيف مساء الخميس 24 مارس 2022، ملعب الدراجاو في مدينة بورتو البرتغالية، مواجهة من العيار الثقيل، التفوق التاريخي فيها لأصحاب الأرض، تجمع منتخبا تركيا والبرتغال ، واللذين يطمحان إلى مشاركة ثامنة لبرازيل أوروبا أو أخرى الهلال والنجم .

نتناول في السطور المقبلة، كافة التفاصيل والكواليس حول موعد مباراة البرتغال وتركيا والقنوات الناقلة ، ومشوار المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022 ، إلى جانب تاريخ مواجهات البرتغال وتركيا .

مباراة البرتغال وتركيا

على خير تنطلق الخميس 24 مارس 2022، مواجهات دور نصف النهائي في ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 .

يبلغ عدد المنتخبات المتأهلة إلى الملحق الأوروبي للتصفيات المونديالية 12 فريقًا، مقسمين على 3 مواجهات.

واستقر نظام الملحق الأوروبي ، على أن يلعب منتخب مصنف على ملعبه مع آخر غير مصنف.

على أن يتأهل الفائزون لخوض المرحلة النهائية من ملحق تصفيات أوروبا لكأس العالم 2022 .

إليكم أولًا مجموعات الملحق الأوروبي لتصفيات مونديال قطر 2022 :

واستُبعدت روسيا من ملحق التصفيات جراء الحرب الأوكرانية، وتأهلت منافستها بولندا مباشرة إلى الدور النهائي.

فيما تأجلت مباراة أوكرانيا واسكتلندا إلى يونيو القادم.

أما عن مواجهات الجولة النهائية من ملحق التصفيات الأوروبية إلى المونديال ، فستكون كما يلي:

يلتقي الفائز من إيطاليا ومقدونيا الشمالية مع الفائز من البرتغال وتركيا، يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 .

كما يلعب الفائز من السويد والتشيك مع بولندا يوم الثلاثاء المقبل أيضًا.

فيما يواجه يلعب الفائز من أوكرانيا واسكتلندا مع الفائز من ويلز والنمسا في يونيو القادم.

على صعيد التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 ، تخوض المنتخبات العربية، يومي الخميس والجمعة، مواجهات مثيرة، في المرحلة النهائية.

ففي القارة الأفريقية، وفي ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال 2022 ، تقام 4 مباريات.

تبدأ بـ مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية ، ثم مباراة تونس ومالي و مباراة الجزائر والكاميرون .

وتخُتتم بـ مباراة مصر والسنغال .

أما في القارة الآسيوية، فتقام ضمن المجموعة الثانية، مواجهة حاسمة، حيث مباراة السعودية والصين .

وفي صراع مباشر على بطاقة الملحق الآسيوي ، تلعب مباراة العراق والإمارات ، و مباراة سوريا ولبنان ضمن المجموعة الأولى.

المنتخب البرتغالي

مع أصحاب الأرض والجمهور منتخب البرتغال لكرة القدم ، نستهل تغطيتنا للحدث الكبير.

حيث يخوض برازيل أوروبا محاولة جديدة، من أجل العبور نحو ظهور ثامن في كأس العالم.