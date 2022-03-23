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المؤتمر نت - رونالدو يتصدر أعلى 10 لاعبين راتبا
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دوت الخليج -
رونالدو يتصدر أعلى 10 لاعبين راتبا
تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، قائمة اللاعبين الأعلى حصولا على الرواتب في الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي 2021-2022 متفوقا على بقية نجوم البريميرليغ.
وذكرت شبكة " planetfootball" البريطانية، أن رونالدو الأعلى أجرا بين لاعبي الدوري الإنجليزي بحصوله على 510 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
وجاءت قائمة أعلى 10 لاعبين تقاضيا للأجر في البريميرليغ كالتالي:
1-كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) - 510 ألف إسترليني
2-كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) - 400 ألف إسترليني
3- ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد)- 375 ألف إسترليني
4-جادون سانشو (مانشستر يونايتد)- 350 ألف إسترليني
5-رافاييل فاران (مانشستر يونايتد) - 340 ألف جنيه إسترليني
6-روميلو لوكاكو (تشيلسي)- 325 ألف إسترليني
7-رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) - 300 ألف إسترليني
8-جاك غريليش (مانشستر سيتي) - 300 ألف جنيه إسترليني
9-بول بوغبا (مانشستر يونايتد)- 290 ألف إسترليني
10-نغولو كانتي (تشيلسي)- 290 ألف جنيه إسترليني.
ويغيب عن القائمة النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول والذي يعد أحد أفضل لاعبي العالم حاليا، ويتقاضى 200 ألف إسترليني فقط.
وتشهد الفترة الحالية جدلا كبيرا حول تجديد عقده مع الريدز في ظل إصراره على تقاضي 450 ألف استرليني إسبوعيا في العقد الجديد، وينتهي عقد صلاح الجاري في يونيو 2023.
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هيثم هارون
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.