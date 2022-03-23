نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة استراليا واليابان تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة استراليا واليابان تصفيات كأس العالم 2022، سيكون ملعب ستاد سيدني بالعاصمة الاسترالية سيدني مسرحاً لإقامة مباراة استراليا واليابان الهامة والمرتقبة، والتي ينتظرها العديد من جماهير كرة القدم الآسيوية والعربية وخاصة جماهير المنتخب السعودي، حيث تقام هذه المباراة ضمن منافسات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في دولة قطر، والمقرر إقامة منافساته في نوفمبر من العام الجاري 2022.

فرص المنتخب السعودي في التأهل لكأس العالم 2022

وتهم نتيجة مباراة استراليا واليابان جماهير المنتخب السعودي، حيث أن فوز المنتخب الياباني في هذه المباراة على منتخب استراليا سيضمن للأخضر السعودي بطاقة العبور والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، بغض النظر عن باقي نتائج الأخضر السعودي خلال المبارتين القادمتين أمام كل من: منتخب الصين، والمنتخب الاسترالي، حيث أن الفوز سيمنح الأخضر السعودي بطاقة التأهل بشكل مباشر لنهائيات مونديال قطر 2022، أما التعادل فسيجعل المنتخب السعودي يحتاج فقط إلى نقطة وحيدة من المبارتين المتبقيتين له بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وفي حال فوز المنتخب الاسترالي فهذا يعني أن المنتخب السعودي سيحتاج إلى الفوز في مباراة وحيدة فقط من أجل ضمان التأهل للمونديال.

ويدخل المنتخب الاسترالي هذه المباراة ولديه من الآمال والطموح لخوض منافسات المونديال، واستطاع المنتخب الاسترالي خلال الثمان جولات الماضية تحقيق الفوز في أربع جولات، وتعادل في ثلاث، وتلقى خسارة وحيدة فقط كانت على يد المنتخب الياباني في مباراة الذهاب، ليكون الكنغرو الاسترالي في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة.

على الجانب الآخر فإن المنتخب الياباني يأمل في حسم بطاقة عبوره إلى نهائيات كأس العالم 2022، وعدم الانتظار للدخول في حسابات معقدة في الجولة الأخيرة، ففوز اليابان في هذه المباراة على نظيره الاسترالي سيمنح المنتخب الياباني التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 رفقة المنتخب السعودي، وستكون بطاقة مباراة الملحق الآسيوي في هذه المجموعة من نصيب المنتخب الاسترالي.

وكان المنتخب الياباني قد فاز في ست مباريات وخسر في مبارتين فقط، ليكون الكمبيوتر الياباني في وصافة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط خلف منتخب السعودية متصدر المجموعة الثانية منذ بداية انطلاق منافسات هذه المجموعة.

موعد مباراة استراليا واليابان

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد حدد موعد مباراة استراليا واليابان حيث من المقرر أن تقام المباراة ظهر يوم الخميس في تمام الساعة الثانية عشر وعشر دقائق ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، الواحدة وعشر دقائق ظهراً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة استراليا واليابان

هذا وسيتم البث الحي والمباشر لأحداث مباراة استراليا واليابان على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة bein SPORTS AFC على أن يقوم بالتعليق على أحداث المباراة المعلق عامر الخوذيري.