نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام مونديالي بين النسور.. موعد مباراة مالي وتونس تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مالي وتونس ، لحساب لقاءات ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 عن القارة الأفريقية، يستضيف مساء الجمعة 25 مارس 2022، ملعب 26 مارس في العاصمة المالية باماكو، المواجهة القوية والاستثنائية، ذكريات لقاء الأمم الأفريقية 2021 المثير للجدل، يجمع منتخبا تونس ومالي ، حيث يحدو النسور العربية الأمل في مشاركة مونديالية سادسة، بينما تحلم نسور مالي بالتحليق في أجواء مونديال قطر 2022 للمرة الأولى في تاريخها.

خلال السطور المقبلة، سنستعرض سويًا مختلف التفاصيل وأبرز المعلومات والكواليس عن موعد مباراة مالي وتونس والقنوات الناقلة ، فضلا عن مشوار ونتائج المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022 ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات مالي وتونس .

مباراة مالي وتونس

مرة أخرى، يجدد منتخبا تونس ومالي الموعد مع مواجهة جديدة، منذ لقاء دور المجموعات المثير للجدل في الكان 2021 ، يفصلهما 72 يومًا.

وشهدت المباراة فوز النسور المالية بهدف، قبل أن ينتهي مشوارهم أمام غينيا الاستوائية في دور الـ16.

بينما توقفت رحلة نسور تونس أمام الخيول البوركينية في دور ربع النهائي.

نتناول فيما يلي ترتيب المجموعات في المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 :

ننوه إلى أنه ستشهد التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 ، عدة مواجهات عربية قوية وحاسمة.

ففي قارة آسيا، وضمن المجموعة الثانية، تُلعب يوم الخميس 24 مارس 2022، مباراة السعودية والصين المرتقبة للصقور.

وفي اليوم ذاته، تقام مباراة الإمارات والعراق ، وكذلك مباراة سوريا ولبنان ، واللتان ستحسمان بشكل كبير المتقدم نحو الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم .

أما في القارة السمراء، وضمن جولة الذهاب، تقام ٤ مباريات للمنتخبات العربية.

حيث تبدأ بـ مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية ، ثم مباراة تونس ومالي و مباراة الجزائر والكاميرون ، وأخيرا مباراة مصر والسنغال .

المنتخب المالي

مع أصحاب الديار والجمهور، منتخب مالي لكرة القدم ، نبدأ تغطيتنا، والذي يدافع بشراسة عن حلم المشاركة المونديالية الأولى في تاريخه.