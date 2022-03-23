موعد مباراة الكاميرون والجزائر المصيرية في تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢

يبحث عشاق كرة القدم في جميع أنحاء الوطن العربي والجزائر خاصة، عن موعد مباراة الكاميرون والجزائر المصرية في تصفيات كأس العالم، الذي سوف تقام في دولة قطر عام ٢٠٢٢، وصعد المنتخب الجزائري إلى المباراة الفاصلة بعد تصدر مجموعته والتي كانت تضم منتخبات بوركينافاسو، والنيجر، وجيبوتي، وتصدر فريق الجزائر مجموعته بعد منافسة شرسه مع المنتخب البوركيني، أما المنتخب الكاميروني فتصدر مجموعة برصيد ١٥ نقطة بعد منافسة قوية مع منتخب كوت ديفوار والذي حل ثانياً في المجموعة الرابعة برصيد ١٣ نقطة.

موعد مباراة الكاميرون والجزائر

من المقرر أن تقام مباراة الجزائر ضد الكاميرون في تصفيات كأس العالم، يوم الجمعة القادمة الموافق 25 مارس 2022 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السادسة مساءً في الجزائر والمغرب وتونس، والساعة السابعة مساءً في دولة السودان، وسوريا، والأردن، ولبنان، وليبيا، وفلسطين، والساعة الثامنة مساءً في العراق، واليمن، والصومال، والكويت، وقطر، والبحرين، التاسعة مساءً بتوقيت سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والساعة الخامسة مساءً بدولة موريتانيا.

تشكيل منتخب الجزائر أمام الكاميرون

من المقرر أن يكون تشكيل المنتخب الجزائري ضد الكاميرون كما يلي:-

حراسة المرمى: ألكسندر أوكيدجا، مصطفى زغبة، رايس مبولحي.

خط الدفاع: يوسف عطال، حسين بن عبادة، يوسف لعوافي، رامي بن سبعيني، أحمد توبة، مهدي تاهرات، عيسى مندي، جمال بلعمري، عبدالقادر بدران.

تشكيل خط الوسط عدلان قديورة، سفيان بن دبكة، سفيان فيغولي، إسماعيل بن ناصر، رامز زروقي، هشام بوداوي.

خط الهجوم:- رياض محرز، إسحاق بلفوضيل، إسلام سليماني، محمد بن يطو، يوسف بلايلي، رشيد غزال.

تشكيل منتخب الكاميرون ضد الجزائر

من المقرر أن يكون تشكيل منتخب الكاميرون أمام الجزائر كما يأتي:-