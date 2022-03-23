نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” الجولة التاسعة” موعد مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم قطر 2022 الخميس 24\03\2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحل منتخب السعودية ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب الصين في اطار منافسات الجولة التاسعة من تصفيات قارة اسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر 2022، وهي المباراة التي يدخلها منتخب السعودية وانظاره صوب تحقيق الفوز نظرا لكون الفوز يؤهله مباشرة الى المشاركة في مونديال قطر 2022، وتقام المباراة في بلد المنتخب المضيف منتخب الصين، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022 والتعرف على القنوات الناقلة للمباراة.

مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم

مباراة قوية في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من منافسات بطولة كأس العالم 2022، والتي تجمع بين منتخب السعودية ونظيره منتخب الصين، حيث يتواجد منتخب السعودية في صدارة المجموعة الثانية، والذي يتصدر الترتيب برصيد 19 نقطة، وذلك بفرق نقطة واحد عن اقرب منافسيه صاحب المركز الثاني منتخب اليابان، حيث كانت منتخب السعودية قد تعرض لهزيمة على يد منتخب اليابان خلال الجولة الثامنة، فنيا يتواجد منتخب الصين المضيف لهذه المباراة في المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 مجموعات، وهي المباراة الهامة التي تمثل أهمية كبيرة لدى منتخب السعودية الراغب في حسم التأهل من خلال هذه المباراة.

موعد مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022

وقد خرج منتخب الصين من حسابات التأهل البطولة الى بطولة كأس العالم بشكل رسمي، ومن المقرر ان يستضيف منتخب الصين نظيره منتخب السعودية في مباراة الجولة التاسعة وقبل الأخيرة يوم الخميس الموافق 24 من شهر مارس، حيث تنطلق احداث المباراة مباشرة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتقام المباراة من خلال ستاد شارقه في الجولة قبل الأخيرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022

ومن المقرر ان يتم نقل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب السعودية ضد نظيره منتخب الصين في تصفيات كأس العالم 2022 مباشرة من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية الناقلة لجميع مباريات تصفيات بطولة كأس العالم عن قارة اسيا بشكل حصري في المملكة العربية السعودي.