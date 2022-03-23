بعد هزيمته في اللحظات الأخيرة اللقاء المنتظر وموعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم والقناه المفتوحة الناقلة

بعد هزيمته أمام السنغال في اللحظات الأخيرة من المباراة النهائية من كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الكاميرون فبراير الماضي 2022 على الأراضي الكاميرونية، ينتظر الجميع المباراة القادمة بين المنتخبين في تصفيات كأس العالم، والتي ستحدد مصير كلتا المنتخبين في الوصول إلى كأس العالم القادم في قطر بداية من نوفمبر القادم وحتى ديسمبر، وهذا الموضوع يشغل في هذه الأونة عدد كبير من محبي الكرة المستديرة وخاصة الأفارقة، كما تنتظر جماهير المنتخب الوطني هذا اللقاء بفارغ الصبر لتعويض هزيمتهم الحارقة أمام المنتخب السنغالي، والذي كان السبب في ضياع اللقب الثامن منهم في اللحظات الأخيرة من ضربات الجزاء، وسوف نوضح لكم من خلال هذه المقالة موعد المباراة وقنوات العرض المفتوحة، وإليكم التفاصيل:

موعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022

نقدم لكم اليوم موعد أهم مباراة ستجمع بين المنتخبين المصري والسنغال في تصفيات كأس العالم المنتظر إقامتها نوفمبر القادم 2022 على الأراضي القطرية، وسوف تقام المباراة على ملعب استاد القاهرة في مصر يوم الجمعة المقبل الموافق 25 مارس في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر، والموافق العاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودي، وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات، والساعة الثامنة والنصف بتوقيت دول المغرب، كما سيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بتوقيت جرنيتش.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال القادمة 25 مارس

ينتظر الجميع معرفة القنوات الناقلة للمباراة المنتظرة بين مصر والسنغال الجمعة القادمة على أرض ستاد القاهرة الساعة العاشرة والنصف بتوقيت مصر، والتي قد تحدد عرضها على القناه المفتوحة أون تايم سبورت ONTIME sports على القمر الصناعي نايل سات، وسوف يتم نقلها أيضاً من خلاتل قنوات Bein sports المشفرة.

التشكيلة المنتظرة في المباراة القادمة بين المنتخبين