نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الصين والسعودية وطاقم أماراتي يدير المباراة تصفيات كأس العالم 2022 مباراة مصيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنطلق الجولة التاسعة وقبل ألأخيريه لمباراة السعودية والصين غداً الخميس على ملعب نادي الشارقة الإماراتية، المباراة التي ينتظرها الجمهور العربي السعودي لتصفيات كأس العالم 2022 أسيا، وتعتبر مباراة السعودية والصين مباراة حاسمة للأخضر السعودي الذي يمتلك 19 نقطة حاذ عليها من ثمانية مباراة بقيادة “هرفي رونار” المدرب الفرنسي.

السعودية تقترب من كأس العالم

ينتظر عشاق كرة القدم في السعودية مباراة غد الخميس التي تقام في الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية على أرض ملعب الشارقة الإماراتية مع منتخب الصين، ويتمنى الجمهور فوز الأخضر السعودي في المواجهتين المتبقيين أمام الصين غداً ويليه مع منتخب أستراليا يوم الثلاثاء الموافق 29 من مارس الجاري في الجولة العاشرة والأخيرة، لتحقيق الفوز والوصول لكأس العالم وتحقيق التأهل السادس، خاصة بعد وجود نقطة واحدة فقط تفصله عن المنتخب الياباني صاحب المركز الثاني وأربعة نقاط عن المنتخب الأسترالي صاحب المركز الثالث.

القنوات الناقلة لمباراة الصين والسعودية

قنوات ssc لديها حقوق البث المباشر لمباراة السعودية، ولذلك فسوف يتم إذاعة مباراة السعودية والصين على قنوات ssc sport، بصوت المعلق “فهد العتبي”.