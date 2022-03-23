نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الشرح بالفيديو” لينك تطبيق مكاني منصة رابط مباشر حجز تذاكر makani.com.sa المباريات الدوري في السعودية 1443 في المقال التالي
تطبيق مكاني بحجز تذاكر مباريات الدوري السعودي وكافة المباريات في البطولات السعودية والمناسبات المختلفة واحدة من اهم الخدمات التي يحتاج اليها عددٍ كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث تم اطلاق تطبيق مكاني من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع شركة مكاني، وذلك لتقديم خدمة حجز وشراء التذاكر بشكل الكتروني لجميع المناسبات والاحداث الرياضية في السعودية، وذلك في اطار توجه المملكة العربية السعودية الى الخدمات الالكترونية توفيرا للوقت والجهد على الأشخاص، وسوف نستعرض الآن ابرز التفاصيل الخاصة بالحصول على تطبيق مكاني منصة حجز تذاكر المباريات في السعودية 1443.
تطبيق مكاني منصة حجز تذاكر المباريات في السعودية 1443
وتعتبر مكاني هي إحدى منصات الاتحاد السعودي، والتي تعتبر البرنامج والموقع الالكتروني الأفضل في تقديم خدمات حجز وشراء التذاكر لجميع المباريات في كافة البطولات المختلفة في المملكة العربية السعودية، حيث يتم طرح كافة تذاكر مباريات الدوري السعودي من خلالها ليتم حجزها بشكل الكتروني لكي يتمكن المشجعين من حضور المباريات للفرق المفضلة لديهم وكذلك مباريات المنتخب السعودي في البطولات المختلفة.
كيفية الحصول على تطبيق مكاني لحجز تذاكر المباريات 1443ً
وقد تم طرح إمكانية تحميل تطبيق مكاني الالكتروني لحجز تذاكر مباريات الكترونيا بسهولة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- يتم اختيار تحميل تطبيق مكاني من خلال متجر التطبيقات على الهاتف مباشرة.
- يتم اختيار التسجيل في التطبيق أو التسجيل عبر الموقع الالكتروني لمنصة مكاني.
- ادخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة من المستخدم عبر الموقع.
- يتم اختيار تسجيل الدخول مباشرة للوصول الى الخدمات التي يقدمها تطبيق منص مكاني.
طريقة حجز المباريات عبر تطبيق مكاني
وتتيح منصة مكاني حجز وشراء تذاكر مباريات الدوري السعودي ومباريات البطولات المختلفة من خلال اتباع الخطوات التالية.
- أولا يتم الدخول الى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مكاني، او من خلال فتح التطبيق على الهاتف.
- سوف تظهر كافة المباريات المطروحة عبر التطبيق.
- يتم اختيار المباراة المراد حجز التذاكر الخاصة بها.
- اختيار حجز التذاكر بعدما يتم تحديد الفئة وعدد التذاكر.
- ادخال كافة بيانات الشراء ومن ثم تأكيد الحجز.
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