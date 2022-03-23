نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام ثأري بروح المونديال.. موعد مباراة الكاميرون والجزائر تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الكاميرون والجزائر ، ضمن مباريات المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 ، ولحساب جولة الذهاب، يحتضن مساء الجمعة 25 مارس 2022، ملعب أحمدو أهيدجو في العاصمة الكاميرونية ياوندي، مواجهة قوية ونارية، بذكريات ثأرية، تجمع منتخبا الجزائر والكاميرون ، واللذين يملكان تاريخًا مشرفًا على مستوى القارة السمراء، في بطولة كأس العالم ، ويسعى المحاربون إلى تسجيل الحضور الخامس في العرس العالمي، بينما يطمح الأسود غير المروضة إلى مشاركة ثامنة في مونديال قطر 2022 .

في السطور التالية، سنستعرض بالتفاصيل، كواليس وآخر أخبار و موعد مباراة الكاميرون والجزائر والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات الكاميرون والجزائر .

مباراة الكاميرون والجزائر

بطموحات وأحلام كبيرة، يدخل منتخبا الجزائر والكاميرون مواجهة الجمعة، باحثين عن تحقيق نتيجة إيجابية، ستكون مؤثر بلا شك على لقاء العودة، وعلى مشوار التأهل نحو النسخة 22 من المونديال .

ويسعى المنتخبان لمصالحة جماهيرهما، بعد الإخفاق الكبير، وخاصة لحامل اللقب، في النسخة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية 2021 .

حيث ودع الخضر المونديال الأفريقي الذي استضافته الكاميرون وتوجت به السنغال، من الدور الأول، في مفاجأة مدوية، بعد خسارتين أمام غينيا الاستوائية وكوت ديفوار ، بعد تعادل سلبي مع سيراليون.

فيما خسر مستضيف البطولة، أمام المنتخب المصري الأكثر تتويجًا باللقب، في دور قبل النهائي.

نتناول أولًا ترتيب المجموعات في المرحلة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 :

نشير هنا، إلى أن التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم ، من المقرر أن تشهد مواجهات ساخنة للفرق العربية، على مستوى قارتي آسيا وأفريقيا .

حيث تبدأ من القارة الصفراء، وتحديدًا في المجموعة الثانية، بلقاء حاسم، حيث مباراة السعودية والصين ، وتقام يوم الخميس 24 مارس 2022.

وفي اليوم ذاتها، تُلعب مباراة سوريا ولبنان ، يعقبها مباراة الإمارات والعراق ، عن المجموعة الأولى.

حيث تتصارع الفرق العربية الأربعة، على بطاقة التأهل إلى الملحق الآسيوي للتصفيات المونديالية .

في المقابل، وعلى مستوى القارة السمراء، تخوض منتخباتها الأربعة المتأهلة إلى التصفيات النهائية، يوم الجمعة 25 مارس، مواجهات في غاية القوة والإثارة.

حيث تنطلق بـ مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية ، ثم مباراة تونس ومالي .

وكذلك مباراة الجزائر والكاميرون ، وتُختتم بـ مباراة مصر والسنغال .

المنتخب الكاميرون

مع أصحاب الضيافة والجمهور، منتخب الكاميرون لكرة القدم ، نبدأ تغطيتنا للحدث الأفريقي الكبير.

حيث يخوض الأسود مواجهة الجمعة، مدفوعين بطموحات كبيرة، من أجل تكرار إنجاز المشاركة التاريخية في مونديال إيطاليا 1990 .