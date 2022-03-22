نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” اتفرج الان ” رابط حجز تذاكر مباراة السعودية والصين الخميس 24\03\2022 فى تصفيات كأس العالم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تذاكر مباراة السعودية والصين يستضيف ملعب نادي الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة مباراة السعودية والصين مساء الخميس 24 مارس 2022 وتستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

اختار مدرب المنتخب السعودي إيفري رينارد 26 لاعباً للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي لمباريات الصين وأستراليا المقبلة، وضمت قائمة المنتخب السعودي عددًا من اللاعبين ذوي الخبرة الذين سينضمون إلى المنتخب السعودي لمباراة الصين القادمة، وتوجه الفريق صباح السبت إلى دولة الإمارات لبدء المعسكر السعودي الأخضر التحضيري لمباراة الصين المقبلة.

رابط حجز تذاكر مباراة السعودية والصين فى تصفيات كأس العالم

انتهت مباراة الذهاب بين السعودية والصين بنتيجة 3-2 لصالح المنتخب الصيني، حيث تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال قطر 2022 بغض النظر عن نتيجة المباريات الأخرى، وبالمثل في حال فوز المنتخب الياباني على السعودية.

وسيقرر المنتخب الأسترالي من سيحصل على تذاكر التأهل لهذه المجموعة، وستستلمها السعودية واليابان، ويأمل أنصار الأخضر أن يفوز المنتخب السعودي بهذه المباراة لضمان التأهل لكأس العالم 2022 دون الاضطرار للعب في الدور النهائي.

حتى الآن، حقق المنتخب الأخضر السعودي الفوز في ست مباريات وتعادل واحد وخسر واحدة. يتصدرون حَالِيًّا المجموعة B برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فريق اليابان صاحب المركز الثاني.

من ناحية أخرى، تبددت آمال المنتخب الصيني في التأهل إلى مونديال 2022 بعد أن حصد خمس نقاط فقط في الجولات الثمانية السابقة. برصيد خمس نقاط فقط، تحتل الصين المركز الخامس وقبل الأخير.

موعد مباراة السعودية والصين

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022 مساء الخميس الساعة 7:00 مساء. بتوقيت أبو ظبي، أو 6:00 مساءً. توقيت مكة المكرمة.

تردد قناة ssc 7 hd الناقلة لمباراة السعودية والصين

اسم القناة ssc SSC Saudi Sports القمر الصناعي بدر سبت التردد 12418 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي أفقي نظام DVB-S2 / 8PSK معامل تصحيح الخطأ ¾ أو 2/3

سيتمكن أنصار المنتخب السعودي من مشاهدة مباراة السعودية والصين في الجولة قبل الأخيرة من المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم الآسيوية على قناة SSC السعودية.