نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلم السادسة.. موعد مباراة الكونغو الديمقراطية والمغرب تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الكونغو الديمقراطية والمغرب ، في إطار تصفيات كأس العالم 2022 ، وضمن جولة الذهاب من المرحلة النهائية، يستضيف مساء الجمعة 25 مارس 2022، ملعب الشهداء في مدينة كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، مواجهة قوية ومرتقبة، تجمع منتخبي المغرب والكونغو الديمقراطية، واللذين يجمعها حلم الظهور الثاني لـ الفهود الكونغولية، والسادسة لـ أسود الأطلسي، مع طموحات في مشاركة تاريخية بـ مونديال قطر 2022 .

نتناول في السطور المقبلة جميع التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات بشأن موعد مباراة الكونغو الديمقراطية والمغرب والقنوات الناقلة ، إضافة طريق ونتائج المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات المغرب والكونغو الديمقراطية .

مباراة الكونغو الديمقراطية والمغرب

حلم جديد بمشاركة تاريخية، تنتظر أحد منتخبي المغرب والكونغو الديمقراطية .

وسبق للمنتخبين – كما سنبين بالتفصيل لاحقًا – المشاركة في نهائيات كأس العالم ، غير أنهما لم يقدما مردودًا مميزًا.

نستعرض أولًا ترتيب المجموعات في المرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 :

يُشار إلى أن التصفيات النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022 ، ستشهد مواجهات عربية مثيرة وحاسمة.

فـ يوم الخميس 24 مارس 2022، تُلعب 3 مباريات، على مستوى التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال .

تبدأ بـ مباراة الصين والسعودية ، عن المجموعة الثانية.

فيما تشتعل المنافسة على بطاقة الملحق الآسيوي في المجموعة الأولى، حيث تُلعب مباراة لبنان وسوريا ، تليها مباراة العراق والإمارات .

أما في القارة السمراء، فُتقام 4 لقاءات نارية، يوم الجمعة 25 مارس 2022.

تبدأ ب مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية ، ثم مباراة الكاميرون والجزائر .

كما تنظم مباراة مالي وتونس ، وأخيرا مباراة مصر والسنغال .

المنتخب الكونغولي

محاولة جديدة للعودة إلى المشاركات الدولية، يخوضها منتخب الكونغو الديمقراطية لكرة القدم ، في إطار تصفيات كأس العالم 2022 .

#RDC vs Maroc, Liste de nos 28 pic.twitter.com/t1veMzwHIH — FECOFA (@fecofa_kinshasa) #RDC vs Maroc, Liste de nos 28 pic.twitter.com/t1veMzwHIH — FECOFA (@fecofa_kinshasa) March 20, 2022

وبعد مسيرة ناجحة انطلقت من دور المجموعات (المرحلة الثانية)، تمكن خلالها الفهود من اعتلاء صدارة المجموعات “بأعجوبة”، برصيد 11 نقطة وصافي (6) أهداف، بفارق نقطة عن سناجب بنين.

حيث حقق المنتخب الكونغولي 3 انتصارات، على منتخبات مدغشقر ذهابًا بثنائية نظيفة، وتنزانيا إيابًا بثلاثية بيضاء، وأخيرًا بنين إيابًا (2-0).

وتعادل إيجابيًا وبنتيجة واحدة في جولة الذهاب، مع كلًا من تنزانيا وبنين .

فيما تلقى خسارة وحيدة من أمام مدغشقر بهدف إيابًا.

أما عن تاريخ مشاركات الكونغو الديمقراطية في كأس العالم ، فقد خاض الفريق غمار النهائيات مرة واحدة.

جاء ذلك في كأس العالم 1974 ، والتي استضافتها وتوجت بلقبها ألمانيا الغربية، فيما شاركت الكونغو تحت مسمى “زائير” سابقًا.

حيث ودعت المنافسات من الدور الأول، بعد 3 هزائم متتالية، بدأت أمام اسكتلندا (0-2) ثم يوغوسلافيا (0-9)، وأخيرًا البرازيل (0-3).

المنتخب المغربي

على الجانب الآخر، يدخل منتخب المغرب لكرة القدم ، مواجهة الجمعة “السهلة نظريًا” آملًا في تحقيق نتيجة إيجابية مريحة، قبل لقاء العودة.