نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تابع “موعد مباراة البرتغال وتركيا بالملحق الأوروبى لتصفيات كأس العالم 2022 بقطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة البرتغال وتركيا يلتقي المنتخب البرتغالي غدا الخميس، بتوقيت القاهرة، في تمام الساعة 10:15 مساء، نظيره التركي في بورتو، في نصف نهائي التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقبلة.

ما القناة التي ستبث مباراة البرتغال ضد تركيا؟

ومن المتوقع أن تُنقل مباراة البرتغال ضد تركيا عبر شبكة بي إن سبورتس، وهي القناة الوحيدة التي تبث تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

وبحسب الاتحاد البرتغالي، سيغيب المنتخب البرتغالي عن المدافع المخضرم لافيران بيبي ضد تركيا بسبب الظروف المحيطة بمرضه بفيروس كورونا في اليوم الأول لمعسكر بلاده.

موعد مباراة البرتغال وتركيا

وبحسب الاتحاد، استدعى المدرب فرناندو سانتوس لاعب ليل تياجو ديالو، الذي كان من المقرر أن ينضم إلى فريق تحت 21 عاما، ليحل محل المدافع الدولي البالغ من العمر 39 عاما.

وسبق للمنتخب البرتغالي أن يغيب عن مدافع مانشستر سيتي روبن دياز بسبب الإصابة، مما وجه ضربة قاسية لزملاء كريستيانو رونالدو قبل المباراة الحاسمة.

أكد الاتحاد البرتغالي، الاثنين، تغيب لاعب خط الوسط روبن نيفيس بسبب الإصابة التي تعرض لها أثناء اللعب مع ولفرهامبتون، وسيحل محله فيتنيا.

تركيا ضد البرتغال.. رونالدو على مستوى المهمة

بدأ كريستيانو رونالدو ورفاقه، أمس الاثنين، معسكرهم التحضيري بمركز تدريب الاتحاد، حيث يواجه المنتخب البرتغالي نظيره الأتراك في نصف نهائي تصفيات كأس العالم 2018، الخميس، في بورتو.

وإذا فاز بطل أوروبا 2016، فسيواجه الفائز في نصف النهائي بين إيطاليا ومقدونيا الشمالية في اليوم التاسع والعشرين على ملعب “التنين”.

بينما أبدى كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي، رغبته في السفر إلى تركيا مع منتخب بلاده عبر إنستغرام، حيث شارك صورًا عديدة لنفسه وهو يتدرب مع زملائه في الفريق.

وعلق قائلاً: “تركيز كامل على مونديال 2022، أشعر بالفخر لأنني دائما يمثلون البرتغال”. نحن ندرك أن الطريق أمامنا لن يكون سهلا؛ نحن نحترم خصومنا وأولئك الذين يشاركوننا مثلنا، ولكننا سنكافح معًا لإعادة البرتغال إلى مكانها الصحيح “.

حساب إنستغرام لرونالدو

كما شارك حساب المنتخب البرتغالي على إنستغرام صورًا أخرى من باقي الجلسات التدريبية للاعبين لتحفيزهم على المباراة.

حساب Instagram للبرتغال

كشف فرناندو سانتوس، مدرب المنتخب البرتغالي، عن التشكيلة التي ستخوض لقاء 24 مارس ضد تركيا في دور التأهل الأوروبي لكأس العالم قطر 2022.

أصابة بيبي بفيروس كورونا أثناء تدريبه مع منتخب البرتغال

اصيب مدافع البرتغال لافيران بيبي بفيروس كورونا خلال معسكر المنتخب الوطني استعدادا للمباراة ضد تركيا وخلفه تياجو ديالو لاعب ليل الفرنسي بعد استدعائه من قبل مدرب البرتغال فرناندو سانتوس.

ولم يكن بيبي اللاعب الوحيد الذي تم استبعاده من قائمة المنتخب البرتغالي، حيث تم استبعاد مدافع مانشستر سيتي روبن دياز أيضًا بسبب إصابة في أوتار الركبة تعرض لها في الأسابيع الأخيرة.