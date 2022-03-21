نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر موعد مباراة الجزائر والكاميرون 2022/03/25 والقنوات الناقلة صدمة كبيرة للمنتخب الكاميرون في المقال التالي
عمر شويل - جدة لاشيء يعلو فوق موعد مباراة الجزائر والكاميرون القادمة، والمقرر لها الجمعة القادم 25 مارس القادم، على ملعب “جابوما” في الكاميرون، لقاء الذهاب من الدور الإقصائي النهائي لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، اللقاء الذي تترقبه الجماهير الجزائرية بشغف كبير، للاطمئنان على منتخبها في المباراتين الحاسمتين ضد أسود الكاميرون، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم موعد اللقاء الجديد، والقائمة النهائية لبلماضي في مباراتي الحسم وكافة التفاصيل.
حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، موعد مباراتي الجزائر ضد الكاميرون في تصفيات المونديال المرحلة النهائية، اللقاء الأول لقاء الذهاب يقام بالكاميرون يوم الجمعة الموافق 2022/03/25 في تمام الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت العالمي “غرينتش”، ولقاء العودة الحاسم يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/29 على ملعب “مصطفة تشاكر” في السابعة والنصف مساءً بالتوقيت العالمي.
عداد تنازلي لموعد مباراة الكاميرون والجزائر
صدمة كبيرة للمنتخب الكاميروني قبل المباراة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباشر موعد مباراة الجزائر والكاميرون 2022/03/25 والقنوات الناقلة صدمة كبيرة للمنتخب الكاميرون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.