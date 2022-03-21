نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشر موعد مباراة الجزائر والكاميرون 2022/03/25 والقنوات الناقلة صدمة كبيرة للمنتخب الكاميرون في المقال التالي

عمر شويل - جدة لاشيء يعلو فوق موعد مباراة الجزائر والكاميرون القادمة، والمقرر لها الجمعة القادم 25 مارس القادم، على ملعب “جابوما” في الكاميرون، لقاء الذهاب من الدور الإقصائي النهائي لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، اللقاء الذي تترقبه الجماهير الجزائرية بشغف كبير، للاطمئنان على منتخبها في المباراتين الحاسمتين ضد أسود الكاميرون، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم موعد اللقاء الجديد، والقائمة النهائية لبلماضي في مباراتي الحسم وكافة التفاصيل.

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، موعد مباراتي الجزائر ضد الكاميرون في تصفيات المونديال المرحلة النهائية، اللقاء الأول لقاء الذهاب يقام بالكاميرون يوم الجمعة الموافق 2022/03/25 في تمام الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت العالمي “غرينتش”، ولقاء العودة الحاسم يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/29 على ملعب “مصطفة تشاكر” في السابعة والنصف مساءً بالتوقيت العالمي.

عداد تنازلي لموعد مباراة الكاميرون والجزائر

صدمة كبيرة للمنتخب الكاميروني قبل المباراة