نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشراً. موعد مباراة لبنان وسوريا تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة نتيجة مباراة لبنان وسوريا في المقال التالي
عمر شويل - جدة يحتضن ملعب صيدا الدولي بلبنان ديربي الشام عندما يحين موعد مباراة لبنان وسوريا، في الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات المجموعة الأولى، لقارة أسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم بقطر 2022، تلعب عدة لقاءات في هذا اليوم أهمها مباراة السعودية ضد الصين، مباراة منتخب الأرز ونسور قاسيون، تندرج تحت شعار “ما زال الأمل موجود” للمنتخب البناني، الذي يمتلك في رصيده 6 نقاط ويحل في المركز الرابع في المجموعة، ويلعب على أفتناض المركز الثالث من المنتخب الإماراتي للعب في الملحق الأسيوي.
بينما المنتخب الوطني السوري يلعب اللقاء تحصيل حاصل، بعد أن توقف رصيده عند نقطتين فقط من تعادلين، كانوا مع منتخب العراق ومنتخب دولة الإمارات العربية المتحدة، وتلقت 6 هزائم كاملة، الصراع حالياً بين المنتخبات الثلاث العربية “العراقي، الإماراتي، البناني”، وسوف تتحكم نتيجة وتفاصيل مباراة العراق والإمارات في شكل المنتخب وصاحب المركز الثالث، والذي سيتأهل لملاقاة نظيرة في المجموعة الثانية، والمرجح أن يكون أحد المنتخبين الأسترالي أو الياباني ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم تفاصيل الديربي.
عداد تنازلي لموعد المباراة
ترتيب المجموعة الأولى قبل المباراة القادمة
موعد مباراة لبنان وسوريا القادمة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباشراً. موعد مباراة لبنان وسوريا تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة نتيجة مباراة لبنان وسوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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