نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم (4)-(0).. ملخص ماتش ريال مدريد وبرشلونة في قمة الدوري الأسباني الممتاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم نتيجة أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر لحظة بلحظة الآن في الدوري الأسباني، وذلك من خلال تقديم تغطية كاملة ومتابعة مستمرة بخصوص ملخص وأهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشر لحظة بلحظة على ملعب سانتياجو برنابيو في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم، وستكون المباراة مقامه على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي المرينجي وبدون مشاركة عدد من نجوم كرة القدم في فريق الملكي ريال مدريد بداعي الإصابة، تجدون الآن تغطية مستمرة بخصوص ملخص نتيجة أهداف برشلونة وريال مدريد في الشوط الأول والثاني من المباراة القوية والكبيرة بين الفريقين بالجولة التاسعة والعشرين من الدوري الأسباني.

نتيجة أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد

نتيجة أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد, نرصد الآن بين أيديكم متابعة لحظة بلحظة نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر لحظة بلحظة اليوم الأحد الموافق العشرين من شهر مارس الجاري لحساب مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم، ويسعى كلا الفريقين في لقاء اليوم إلى تحقيق الفوز، وذلك من أجل كسب النقاط وتعزيز موقف ترتيب الدوري الأسباني.

وانطلقت مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشر اليوم عبر شبكة قنوات بين سبورت الرياضية وتحديداً قناة بي ان سبورت بريميوم 1 HD اليوم الأحد الموافق العشرين من شهر مارس الحالي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والخرطوم، وبدأ لقاء ريال مدريد وبرشلونة في تمام الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية وعلق على المباراة حفيظ دراجي.

ملخص أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد لحظة بلحظة

نتيجة أهداف ريال مدريد وبرشلونة الشوط الأول لحظة بلحظة :

انطلقت المباراة وسط حشد جماهيري كبير من قبل عشاق ومحبي الملكي المرينجي ريال مدريد وجماهير البارسا، واستطاع لاعبي برشلونة تسجيل أربعة أهداف حتى الآن دون رد من جانب عناصر ريال مدريد من أجل تقليص الفارق على أقل تقدير، وسجل أول أهداف برشلونة في ريال مدريد اللاعب أوباميانج بعد عرررضية رائعة من ديمبيلي عند الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول.

كما استطاع أن يُسجل الهدف الثاني لصالح برشلونة من خلال ركنية للبارسا عند الدقيقة 37، الكرة تصل إلى أراوخو الذي يسددها برأسه بقوة لتسكن شباك حارس مرمى ريال مدريد، لتكون نتيجة أهداف ريال مدريد وبرشلونة الآن الشوط الأول 2-0 لصالح البارسا.

وينهي الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال مدريد بنتيجة هدفين نظيفين لصالح برشلونة سجلها اوباميانج واللاعب اراوخو ، لتشير نتيجة أهداف ريال مدريد وبرشلونة الآن الشوط الأول 2-0 للبارسا. تابعوا معنا تغطية مستمرة نتيجة أهداف برشلونة وريال مدريد مباشر لحظة بلحظة الشوط الثاني.

ملخص أهداف مباراة برشلونة وريال مدريد مباشر الشوط الثاني لحظة بلحظة :

وعند الدقيقة 46 تمكن اللاعب توريس أن يسجل الهدف الثالث لصالح فريقه برشلونة، وذلك من خلال تمريرة رائعة بالكعب من أوباميانج إلى توريس الذي يسددها بكل قوووة على يسار كورتوا.

الدقيقة 52 استطاع اللاعب أوباميانج أن يُسجل الهدف الرابع في المباراة لصالح برشلونة وذلك بعد أن لعب الكرة ساقطة فوق كورتوا

ومع مرور الوقت ووصول المباراة إلى الثواني الأخيرة وينتهي الوقت البديل من الضائع للشوط الثاني أيضاً، يُطلق حكم المباراة صافرة النهاية ويتمكن لاعبي برشلونة من تحقيق الفوز برباعية نظيفة في شباك ريال مدريد في الكلاسيكو الأسباني في المواجهة التي أُقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي المرينجي ريال مدريد، وسجل أهداف برشلونة في ريال مدريد اليوم اللاعب اوباميانج صاحب الثنائية وسجل الاعب رونالد اراخو أيضاً، وسجل اللاعب فيران توريس هدف برشلونة الرابع.