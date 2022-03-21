برشلونة يلقن ريال مدريد درساً قاسياً في عقر داره

برشلونة يلقن ريال مدريد درساً قاسياً في عقر دارهلقن برشلونة منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد درساً قاسياً في فنون كرة القدم، وأسقطه بالضربة القاضية في عقر داره بعدما تغلب عليه 4 - صفر يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة التاسعة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتفع رصيد برشلونة، الذي حافظ على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الـ12 على التوالي في مختلف المسابقات إلى 54 نقطة في المركز الثالث، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع، المتساوي معه في نفس الرصيد، علما بأن برشلونة مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد الريال، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم عند 66 نقطة، لكنه بقي في الصدارة، بفارق 9 نقاط أمام أقرب ملاحقيه إشبيلية، قبل 9 مراحل على نهاية الموسم.

وبينما خاض الريال اللقاء بدون هدافه الفرنسي كريم بنزيمة بداعي الإصابة، فرض برشلونة سيطرته المطلقة على مجريات الأمور وكان بإمكان نجومه الذين صالوا وجالوا في جميع أرجاء ملعب (سانتياغو برنابيو) بالعاصمة الإسبانية مدريد، إضافة المزيد من الأهداف، لولا تألق البلجيكي تيبو كورتوا، الذي أنقذ العديد من الفرص المؤكدة للنادي الكتالوني كانت كفيلة بتدوين فوز تاريخي لفريق المدرب الشاب تشافي هيرنانديز في الكلاسيكو.

وكانت للصفقات التي أبرمها برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية فعل السحر في المباراة، حيث افتتح الغابوني بيير ايميريك أوباميانغ، المنتقل للفريق في يناير الماضي قادما من أرسنال الإنجليزي، التسجيل للفريق الضيف في الدقيقة 29، بعدما تابع تمريرة من عثمان ديمبيلي.

وأضاف رولاند أراوخو الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 38 من صناعة ديمبيلي أيضا، فيما تكفل فيران توريس، المنضم لبرشلونة هذا الشتاء قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 47، بعد تمريرة بارعة من أوباميانغ، الذي أضاف الهدف الرابع للضيوف في الدقيقة 51.