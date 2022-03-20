نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق والإمارات القادمة الخميس 24\03\2022 والقنوات الناقلة لعبة العراق ضد الإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة العراق والإمارات القادمة، والمقرر لها الخميس الموافق الرابع والعشرون من مارس الحالي 2022، حيث يحتضن ملعب المدينة الدولي لعبة العراق ضد الإمارات، ضمن مباريات الجولة التاسعة من تصفيات المجموعة الأولى بتصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

يدخل منتخب العراق المباراة برغبة قوية في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وتعديل وضعه المتأخر في ترتيب المجموعة، وترك صورة جيدة عن كرة القدم العراقية، بعد أن فقد منتخب أسود الرافدين كل الحظوظ في الحصول على بطاقة التأهل لكأس العالم بقطر 2022، ويحتل منتخب العراق المركز الخامس برصيد خمس نقاط جمعهم من ثماني مباريات، فقد تعادل في 5 مباريات وخسر 3 ولم يحقق الفوز في أي مباراة حتى الآن.

في المقابل يدخل منتخب الإمارات برغبة قوية في تحقيق الانتصار وانتزاع الثلاث نقاط، والتمسك بالأمل الضعيف في الوصول إلى المونديال كأفضل ثالث، رغم صعوبة الأمر وضعف الأمل لكن سوف يؤدي منتخب عيال زايد ما عليهم لآخر مباراة، يحتل منتخب الإمارات المركز الثالث برصيد 9 نقاط، جمعهم من 8 مباريات حقق الفوز في مبارتين وتعادل في ثلاثة وخسر مثلهم، جدير بالذكر أن نتيجة المباراة الأولى التي جمعت بينهم انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم.

موعد مباراة العراق والإمارات

يحتضن ملعب المدينة الدولي أحداث اللقاء المنتظر بين الشقيقين العراق والإمارات، ضمن مباريات الجولة التاسعة من تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم المجموعة الأولى، ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم الخميس الموافق 24\03\2022 حسب التوقيتات التالية:-

17:00:- بتوقيت جرينتش.

18:00:- بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

19:00:- حسب توقيت مصر وليبيا والسودان.

20:00:- بتوقيت العراق والسعودية والكويت وسوريا واليمن والأردن والبحرين وفلسطين وقطر.

21:00:- بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

عداد نزول لعبة العراق ضد الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات

لم يتم تحديد القنوات الناقلة للمباراة بشكل رسمي حتى الآن. لكن من المتوقع أن يتم نقل المباراة عبر قناة الرابعة الرياضية العراقية، وقناة أبوظبي أسيا 1، وقناة ssc الرياضية السعودية. كما سيتم نقل المباراة عبر قناة الاتحاد الأسيوي على اليوتيوب.

بطاقة المباراة