توتنهام يهزم وست هام في البريميرليج

توتنهام يهزم وست هام في البريميرليجفاز فريق توتنهام على ضيفه وست هام 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد، في الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ليستر سيتي على برنتفورد 2 - 1.

وسجل أهداف توتنهام كورت زوما، لاعب وست هام، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة، وهيونغ مين سون (هدفين) في الدقيقتين 24 و89، فيما سجل هدف وست هام سعيد بن رحمة في الدقيقة 35.

ورفع توتنهام رصيده إلى 51 نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط خلف أرسنال صاحب المركز الرابع، فيما توقف رصيد ويستهام عند 48 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق ليستر سيتي على ضيفه برينتفورد 2 - 1.

وسجل هدفي ليستر تيموتي كاستاني وجيمس ماديسون في الدقيقتين 20 و33، فيما سجل هدف برينتفورد يوان ويسا في الدقيقة 86.

ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 36 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد برينتفورد عند 30 نقطة في المركز الخامس عشر.