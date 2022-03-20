نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سوريا ولبنان الخميس 24\03\2022 والقنوات الناقلة في تصفيات أسيا المؤهلة للمونديال في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة سوريا ولبنان القادمة في تصفيات أسيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، ومن المقرر أن تقام المباراة اليوم الخميس الموافق 24\03\2022، حيث يحتضن ملعب صيدا الدولي بلبنان أحداث المباراة المرتقبة بين الشقيقين، وتأتي المباراة ضمن مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والإمارات ولبنان والعراق وسوريا.

يسعى منتخب الأرز نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، رغم خروج منتخب لبنان بشكل رسمي من المنافسة على حجز بطاقة التأهل للمونديال، إلى أن منتخب الأرز يسعى للفوز بالمباراة وترك صورة جيدة عن كرة القدم وتطورها بلبنان وكذلك تعديل ترتيبه بالمجموعة، كما يسعى منتخب لبنان لاستغلال عامل الأرض لصالحه.

بينما يدخل منتخب سوريا المباراة برغبة قوية في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، ومصالحة الجماهير الغاضبة من المستوى ومن الترتيب المتأخر في المجموعة، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة وخالية من الضغوط، مباراة تتسم بالندية والقوة والإصرار على تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط من كلا المنتخبين.

موعد مباراة سوريا ولبنان

يحتضن ملعب صيدا الدولي بلبنان مباراة لبنان القادمة في التصفيات ضد سوريا، والتي سوف ينطلق أحداثها يوم الخميس الموافق 24\03\2022، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:-

12:00:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

13:00:- بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

14:00:- بتوقيت مصر والسودان وليبيا.

15:00:- بتوقيت لبنان وسوريا والسعودية والكويت والعراق واليمن والأردن وفلسطين والبحرين وقطر.

16:00:- بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب المجموعة الأولى التي تضم لبنان وسوريا

يحتل منتخب إيران صدارة الترتيب برصيد 22 نقطة. بينما يأتي في المركز الثاني منتخب كوريا الجنوبية برصيد 20 نقطة. فيما يأتي منتخب الإمارات في المركز الثالث برصيد 9 نقاط. ويحتل منتخب لبنان المركز الرابع برصيد 6 نقاط. بينما يأتي منتخب العراق في المركز الخامس برصيد 5 نقاط. وفي المركز السادس والأخير يأتي منتخب سوريا برصيد نقطتين.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا ولبنان

لم يتم تحديد القنوات الناقلة للمباراة بشكل رسمي. لكن كعادة مباريات لبنان في التصفيات فمن المتوقع أن يتم نقل المباراة عبر قناة دبي الرياضية. بالإضافة إلى قناة الرابعة الرياضية العراقية. وسوف يتم نقل المباراة على قناة الاتحاد على اليوتيوب.

بطاقة مباراة لبنان وسوريا