طريقة حجز تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال واسعار التذاكر ودرجات المقعد

نبرز لكم اليوم أهم المعلومات الخاصة بمباراة منتخب مصر والسنغال ضمن تصفيات كأس العالم 2022م، حيث يواجه منتخبنا الوطن مرة أخرى نظيره السنغالي والذي كانت آخر مبارياتهم شهدت خسارة مشرّفة لمنتخبنا الوطني بعد قتال ومباراة عظيمة في نهائي كأس أمم أفريقيا 2022م، وسنوضح لكم في مقالنا اليوم أسعار تذاكر المباراة التي سيتم بثها في شهر مارس الجاري سواء مباراة الذهاب أو العودة كما سنوضح لكم أبرز القنوات الناقلة للمباراة.

أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022م

يمكنكم حجز التذاكر الخاصة بالمباراة عبر موقع “تذكرتي الإلكتروني” وتحديد درجة المقعد حيث أن الأسعار تختلف كالآتي:-

2000 جنيه مصري للجلوس في المقصورة الأمامية للملعب.

بينما 600 جنيه مصري في الدرجة الأولى و400 للدرجة الأولى علوي.

وفي الدرجة الثانية يبلغ سعر التذكرة 250 جنيه مصري.

وأخيرًا في الدرجة الثالثة 100 جنيه مصري.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد السنغال كأس العالم 2022م

كشفت مجموعة قنوات “أون تايم سبورت” الفضائية المصرية أنها ستقوم ببث مباراتي مصر والسنغال في الذهاب والعودة عبر شاشتها ضمن تصفيات بطولة كأس العالم 2022م.

ومن المعروف أن آخر مباريات منتخب مصر الوطني مع نظيره السنغالي انتهت بهزيمة منتخبنا الوطني بعد قتال انتهى بفوز السنغال بركلات الترجيح والفوز ببطولة أبطال أفريقيا 2022م.

وكان تاريخ منتخب مصر الوطني مع المنتخب السنغالي هو 14 مباراة رسمية وودية.

حيث تم تعادل الفريقين في 3 مباريات وفوز مصر في 7 مباريات وهزيمتها في 4 مباريات.

موعد مباراة منتخب مصر ضد منتخب السنغال

أعلنت بعض المصادر عن الموعد المترقب لمباراتي الذهاب والإياب لمباراة مصر والسنغال ضمن تصفيات كأس العالم وموعد المباراة هو: –

موعد مباراة الذهاب لمنتخب مصر ستكون في اليوم الخامس والعشرين من مارس 2022م.

في الساعة التاسعة والنصف مساءً على استاد القاهرة المصري بتوقيت جمهورية مصر العربية.

بينما مباراة العودة في التاسع والعشرين من مارس في تمام الساعة السابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية في الاستاد السنغالي.

ويتم التسجيل والاشتراك وشراء تذاكر المباراة الخاصة بمباراة الذهاب من خلال موقع “تذكرتي” الإلكتروني عبر الإنترنت.