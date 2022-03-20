نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “5 قنوات مجانا”.. القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الاسباني على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم في جميع انحاء العالم صوب المباراة الهامة التي تجمع بين فريق ريال مدريد الاسباني ونظيره فريق برشلونة في اطار منافسات الدوري الاسباني، وهي مباراة الكلاسيكو في كرة القدم العالمية التي تشهد اهتمام محبي الساحرة المستديرة، وفي هذا الاطار يهتم الكثير بالتعرف على القنوات الناقلة للمباراة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة على النايل سات.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الاسباني

يستضيف فريق ريال مدريد الاسباني نظيره فريق برشلونة الاسباني في مباراة هامة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري الاسباني، وهي المباراة التي تقام من خلال ستاد سانتياجو برنابيو معقل الميرنغي، والتي يبدأها فريق ريال مدريد الاسباني المضيف لهذه المباراة متصدر الدوري الاسباني في المركز الأول برصيد 66 نقطة، والذي يسعى الى الاحتفاظ بصدارة الدوري الاسباني من خلال الحصول على الفوز في هذه المباراة واقتناص ثلاث نقاط هامة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الاسباني

ويبدأ فريق برشلونة الاسباني هذه المباراة في الدوري الاسباني في المركز الثالث في ترتيب الدوري الاسباني وذلك برصيد 51 نقطة، وتقام المباراة بين الفريقين في كلاسيكو الأرض مساء يوم الاحد الموافق 20 من شهر مارس، والتي تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة على النايل سات

يتابع عدد كبير من محبي كرة القدم في العالم كلاسيكو الأرض الذي يجمع بين ريال مدريد الاسباني وبرشلونة في مباراة نارية ضمن منافسات الدوري الاسباني، والتي تنقل مباشرة من خلال شاشة قناة بي ان سبورت القطرية، كما أعلنت بعض القنوات المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة أيضا نقل المباراة بشكل مجاني بدون تشفير، ومن أهمها ما يلي.