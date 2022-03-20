نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو والقنوات المفتوحة الناقلة وترتيب الدوري الاسباني في المقال التالي
يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو معقل الميرنجي مباراة ريال مدريد ضد برشلونة الكلاسيكو اليوم الأحد 20 مارس 2022، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الأسباني الذي يشهد سيطرة من الريال على صدارة جدول الترتيب حالياً بفارق عشر نقاط عن أقرب منافسيه فريق إشبيلية صاحب المركز الثاني، بينما الفريق الكتالوني يقاتل بقيادة شتافي لمواصلة التواجد في المربع الذهبي على الأقل لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وينطلق موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو اليوم في الحادية عشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.
ريال مدريد في مهمة قوية على ملعبه ضد رفاق تشافي في كلاسيكو الأرض ساعياً لتحقيق فوز لن يكون سهلاً بالمرة، كما كان الحال في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الكامب نو، وانتهت بفوز الميرنجي بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم ألابا لريال مدريد قبل أن يتعادل المعتزل سيرجيو أجويرو للبارسا، وكن لوكاس فاسكويز تمكن من تسجيل هدف الفوز للميرنجي في الثواني الأخيرة، ليقتنص الريال وقتها ثلاث نقاط هامة، ويأمل رفاق أنشيلوتي في مواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز السادس على التوالي بعد انتصاره الأخير الخامس توالياً ضد ريال مايوركا في الجولة الماضية ثلاثية دون رد سجلها فينسوس، وكريم بنزيمة “هدفين”، ولكن بنزيمه لن يكون حاضراً للمرة الأولى في الكلاسيكو منذ موسم 2009.
فريق برشلونة يأمل في تعويض الخسارة التي تلقاها في مباراة الذهاب، متسلح بمعنويات مرتفعة بالفوز الأخير ضد أوساسونا برباعية دون مقابل في الدوري الأسباني في مباراة سجل فيها أهداف البلوغرانا بويج، أوباميانج ، وفيران توريس “هدفين”، ثم تمكن من مواصلة الانتصارات بالفوز على جالطة سراي.
جدول ترتيب الدوري الأسباني
موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو
- الأحد 20 مارس 2022.
- 11:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، الأردن، سوريا، واليمن.
- 10:00 توقيت مصر، والسودان.
- 9:00 توقيت الجزائر، المغرب، وتونس.
- 00:00 توقيت الإمارات، وعمان.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد
- القنوات المشفرة: بي إن سبورت بريموم HD1 بتعليق حفيظ دراجي.
- القنوات المفتوحة: تركمانستان سبورت: التردد 12303، معدل استقطاب عمودي، معدل ترميز 27500، القمر الصناعي موناكو سات.
- فارزيش سبورت: التردد 11785، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500، القمر الصناعي ياهسات.
- إيرب تي في 3: التردد 12265، معدل الترميز 3000، معدل استقطاب أفقي، القمر الصناعي عرب سات بدر 5.
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