دوري أبطال أوروبا: نتائج قرعة الدور ربع النهائي

تعرف على نتائج قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا والتي سحبت اليوم الجمعة. - المباراة رقم 1 - تشيلسي # ريال مدريد

- المباراة رقم 2 - مانشستر سيتي # أتلتيكو مدريد

- المباراة رقم 3 - فياريال الإسباني # بايرن ميونيخ

- المباراة رقم 4 - بنفيكا # ليفربول

وتم أيضا تحديد مسارات الفرق الثمانية المشاركة في ربع النهائي حتى النهائي، وأتت نتيجة قرعة نصف النهائي كما يلي: الفائز من المباراة رقم 2 # الفائز من المباراة رقم 1. الفائز من المباراة رقم 4 # الفائز من المباراة 3.

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