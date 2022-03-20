الدولي طه ياسين الخنيسي يسجل هدفه الثامن لفريقه الكويت الفائز على الفحيحل 3-1

فاز نادي الكويت امس السبت على نادي الفحيحل بنتيجة 3-1 في اطار الجولة 14 من بطولة الكويت لكرة القدم.

وافتتح طه ياسين الخنيسي التهديف لنادي الكويت من ضربة جزاء احتسبها له الحكم في الدقيقة 20 بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء. وهو الهدف الثامن للخنيسي في مختلف المسابقات مع فريقه الكويت الذي التحق به في جانفي الماضي



ورفع نادي الكويت الذي يدربه التونسي نبيل معلول رصيده إلى 30 نقطة ليحتل الصدارة «مؤقتا» ، وتجمد رصيد الفحيحيل عند 11 نقطة في المركز الثامن.



وكان المدرب الوطني جلال القادري جدد الدعوة لطه ياسين الخنيسي لتعزيز صفوف المنتخب التونسي في مقابلتي الدور الفاصل لمونديال 2022 مع نظيره المالي.

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