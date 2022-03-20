نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة حاسمة نحو الحلم.. موعد مباراة الصين والسعودية تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الصين والسعودية ، تنطلق مرة أخرى الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 والتي تستضيفها قطر أواخر العام الجاري، ولحساب مرحلة الإياب، يستضيف مساء الخميس 24 مارس 2022 ملعب ستاد نادي الشارقة في مدينة الشارقة الإماراتية، مواجهة هامة وحاسمة، تحديدًا للأخضر السعودي، الذي يحتاج إلى الفوز في المواجهتين المتبقيتين من التصفيات المونديالية ، بغض النظر عن نتائج منافسيه الأوحدين على التأهل اليابان وأستراليا ، واللذان يخوضان مواجهة نارية لحساب الجولة ذاتها.

نتناول أعزائي زوار ومتابعي موقع “ثقفني”، في السطور المقبلة، كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار، حول موعد مباراة الصين والسعودية والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار ونتائج المنتخبين في تصفيات مونديال 2022 ، علاوة على تاريخ مواجهات السعودية والصين في تصفيات كأس العالم .

مباراة الصين والسعودية

90 دقيقة أخرى تنتظر الصقور السعودية، من أجل تحقيق حلم التأهل السادس إلى العرس العالمي الكبير.

حيث يحتاج الأخضر إلى الفوز في المواجهتين المتبقيتين أمام الصين وأستراليا ، في الجولتين التاسعة والعاشرة، من أجل الابتعاد عن الحسابات المعقدة.

أما التنين الصيني، ففقد كل حظوظه في التأهل، حتى إلى الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال قطر 2022 .

نستعرض بداية ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 قبل الجولة التاسعة:

يُشار إلى أن الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2022 ، ستشهد العديد من المواجهات العربية النارية والحاسمة.

فعلى الصعيد الآسيوي تقام مباراة لبنان وسوريا ، ضمن الجولة التاسعة، والتي يستضيفها ملعب صيدا الدولي.

كما تُلعب مباراة العراق والإمارات ، والمقامة على ملعب المدينة الدولي في العاصمة العراقية بغداد.

أما في القارة السمراء، فتلعب 4 منتخبات عربية، مواجهات الذهاب في التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال .

إذ تقام مباراة الكونغو والمغرب ، تليها مباراة الكاميرون والجزائر ، ثم مباراة مالي وتونس ، وأخيرًا مباراة مصر والسنغال .

وتقام مباريات جولة الذهاب في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم يوم الجمعة.

المنتخب الصيني

مع أصحاب الأرض “افتراضيًا”، منتخب الصين لكرة القدم ، نبدأ تغطيتنا لأحداث المواجهة الهامة.

حيث فقد التنين الصيني كما أسلفنا حظوظه في التأهل المباشر إلى المونديال أو حتى إلى ملحق تصفيات كأس العالم .

وذلك باحتلاله المركز قبل الأخير في المجموعة الثانية، برصيد 5 نقاط وصافي (-8) هدف.

وخلال الجولات الثماني الماضية، حقق المنتخب الصيني فوزًا وحيدًا على فيتنام بصعوبة “ذهابًا”.

وتعادل إيجابيًا بنتيجة واحدة (1-1) مع عمان ذهابًا وأستراليا إيابًا.

قبل أن يخسر في 5 مواجهات أمام منتخبات أستراليا ذهابًا بثلاثية نظيفة، ثم اليابان ذهابًا بهدف وإيابًا بثنائية بيضاء، إضافة إلى السعودية ذهابًا، وفيتنام إيابًا (1-3).

تاريخيًا يمتلك المنتخب الصيني مشاركة واحدة في كأس العالم 2002 الذي استضافته كوريا الجنوبية واليابان .

والتي ودعها خلالها الفريق البطولة من الدور الأول، بعد 3 هزائم من أمام كوستاريكا (0-2) والبرازيل (0-4)، وأخيرًا تركيًا (0-3).

المنتخب السعودي

في المقابل، يدخل منتخب السعودية لكرة القدم مواجهة الخميس، وأمامه طموحات كبيرة من أجل التأهل إلى العرس المونديالي.