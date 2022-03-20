نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الكلاسيكو والقنوات الناقلة | من سيحسم النزال… تعرف علي التفاصيل بالأرقام في المقال التالي

عمر شويل - جدة ماذا يخبئ المديران الفنيان تشافي هيرنانديز وكارلو أنشيلوتي؟ إليكم كل تفاصيل الكلاسيكو القادم بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في إطار الجولة التاسعة والعشرين من جدول مسابقات الدوري الإسباني نحن على موعد مباراة تحدي نارية بين عملاقي الكرة الأرضية في الكلاسيكو الأشهر في العالم حاليا بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث ستقام المباراة في معقل النادي الملكي ريال مدريد في “السنتياجو برنابيو”.

ويلتقي الفريقان بعد سلسلة انتصارات لكل منهما، وفي ظل الحالة الجيدة التي يعيشها الفريقان وخصوصاً ريال مدريد القادم من ملحمة كروية في استاده وبين جماهيره في إطار مسابقات دوري أبطال أوروبا، حيث استطاع الفريق تخطي عقبة باريس سان جيرمان والصعود إلى دور ربع النهائي في البطولة المفضلة للنادي الملكي بقيادة نجم الفريق الأول كريم بنزيما.

ويسعى النادي الملكي لحصد الألقاب كلها حيث ارتفعت طموح الجماهير العاشقة للنادي للفوز بثنائية دوري الأبطال والدوري الإسباني أيضاً، ويمتلك الميرينجي رقماً قياسياً في الدوري على أرضه، حيث لم يهزم في آخر 14 مباراة حيث انتصر في 10 مباريات وتعادل في 4 فقط.

بينما على الجانب الآخر يأتي برشلونة بقيادة أسطورة الفريق الإسباني تشافي هيرنانديز ولكن هذه المرة كمدرب وليس كلاعب، وهو من استطاع إنقاذ الفريق بعد الهزائم المتكررة والخروج من دوري أبطال أوروبا والهبوط إلى الدوري الأوروبي بعد رحيل نجم الفريق ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

آخر خمس مواجهات في الدوري لريال مدريد

يتربع ريال مدريد على عرش جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 66 نقطة، واستطاع في تحقيق الفوز والحصول على العلامة الكاملة في آخر خمس مباريات في الدوري، حيث انتصر على ألافيس بثلاثة أهداف نظيفة وبعدها انتصر على رايو فاييكانو بهدف مقابل لا شيء وتابعها بالانتصار على ريال سوسيداد 4-1 وأخيراً مايوركا كان آخر ضحايا الميرينجي حيث انتصر عليه 3-0.

آخر خمس مواجهات لبرشلونة

يأتي برشلونة بسلسلة اللا هزيمة، حيث انتصر الفريق على أتليتك بيلباو بأربعة أهداف مقابل لا شيء وبعدها انتصر على إلتشي 2-1 وتعادل مع جلطة سراي في إطار ذهاب منافسات الدوري الأوروبي ثم انتصر على أوساسونا في الدوري 4-0

وأخيراً انتصر على جلطة سراي في لقاء الإياب وتأهل إلى الدور القادم في مسابقة الدوري الأوروبي، ويعد البلوجرانا هو المرشح الأول للفوز بهذه البطولة في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه الفريق

آخر خمس مواجهات للغريمين ريال مدريد وبرشلونة

آخر خمس مواجهات جمعت الفريقين انتهت جميعها بفوز ريال مدريد بدون ولا فوز للنادي الكتلوني، حيث كان آخر انتصار في الدور الأول في دوري 2019، بينما صبت آخر مواجهة جمعت الفريقين في صالح ريال مدريد انتصر فيها 3-2 في كأس السوبر الإسباني وكانت تلك المواجهة تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

لذلك يسعى الإسباني للثأر ورد الاعتبار في المواجهة القادمة خاصة بعدما تم تدعيم الفريق بصفقات ثقيلة هجومية وهم “أداما تراوري و بيير إمريك أوباميانج وفيران توريس وداني ألفيس” بالإضافة إلى نجوم الفريق الحاليين “عثمان ديمبيلي ولوك ديونج وفرانكي دي يونج وممفيس ديباي وبيدري وجافي”، وهو ما جعل برشلونة كتيبة مدججة بالنجوم تخشاها كل أندية أوروبا.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

سيتم إذاعة المباراة حصرياً على قنوات بي إن سبورتس القطرية على القناة “bein sports HD 1 premium”.

بينما يشغل بال الكثيرين المعلق الذي سيصف أحداث المواجهة كونها تحمل شغف الكثيرين حول الكرة الأرضية، تم إسناد مهمة التعليق الصوتي للجزائري “حفيظ الدراجي”.

موعد مباراة الكلاسيكو بتوقيت مصر ومكة المكرمة

تقام فاعليات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني بين الغريمين ريال مدريد وبرشلونة في معقل النادي الملكي السنتياجو برنابيو يوم الأحد الموافق 20 مارس في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة 11 بتوقيت مكة المكرمة.

موقف الناديين وأبرز الإحصائيات

يتصدر الريال قمة الدوري برصيد 66 نقطة فاز ب 20 مباراة وتعادل في أربعة وهزم في مباراتين، بينما يحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 51 نقطة فاز في 14 مباراة وفرض عليه التعادل في 9 مباريات وخسر في أربعة مباريات.

ويمر الفرنسي كريم بنزيما بأفضل فترات نضجه الكروي، حيث أنه هو هداف الفريق والدوري برصيد 22 هدفاً ويتصدر أيضاً قائمة أفضل صانع أهداف برصيد 11 هدفاً.

بينما هداف فريق برشلونة حاليا هو الهولندي ممفيس ديباي برصيد 10 أهداف وصناعة هدفين.