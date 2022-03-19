بنزيمة يغيب عن ريال مدريد ضد برشلونة فى الكلاسيكو

بنزيمة يغيب عن ريال مدريد ضد برشلونة فى الكلاسيكوأعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي اليوم السبت، أن اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني سيغيب عن مباراة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة التي تنظم مساء الأحد في العاصمة الإسبانية، لعدم تعافيه من إصابة في ربلة ساقه اليسرى.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عشية المباراة، قوله: "تدور مساء الأحد في العاصمة الإسبانية وعلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد والغريم التقليدي برشلونة.. لكن المهاجم النجم كريم بن زيمة سيغيب عن صفوف ريال مدريد بسبب إصابة لم يتعافى منها".

وأضاف: "كريم و(الظهير الفرنسي فرلان) مندي لا يستطيعان اللعب غدا (الأحد).. سيبقيان هنا معنا الأسبوع المقبل".

ويشكّل غياب بنزيمة ضربة قوية لريال مدريد لأنه يتألق بشكل لافت هذا الموسم وسجل 22 هدفا في الدوري المحلي يتصدر بها ترتيب الهدافين، كما ساهم بشكل كبير في بلوغ فريقه الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بتسجيله أهداف فريقه الثلاثة ضد باريس سان جرمان الفرنسي والتي انتهت بفوزه 3-1 في إياب ثمن النهائي.

وكان مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان استدعى بنزيمة لخوض المباراتين الوديتين ضد ساحل العاج وجنوب أفريقيا في 25 مارس و29 منه في مرسيليا وليل تواليا.

وأصيب بنزيمة في ربلة ساقه اليسرى خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد مايوركا في الدوري المحلي الاثنين الماضي عندما سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة، قبل أن يغادر أرضية الملعب في الدقيقة 87.

ويملك أنشيلوتي مروحة خيارات واسعة لاختيار بديل لبنزيمة بينها ماريانو دياس من جمهورية الدومينيكان أو الصربي لوكا يوفيتش وربما حتى منح الفرصة للبلجيكي أدين هازار أو الويلزي غاريث بايل المنسيين على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين.