نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العراق والإمارات تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة العراق يلجأ للكاس بسبب نقل المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم الجولة التاسعة، كما تقام مباراة هامة في نفس اليوم وهي مباراة السعودية ضد الصين، مباراة العراق والإمارات ضمن تصفيات المجموعة الأولى التي يتنافس فيها كلاً من الإمارات والعراق ولبنان، على البطاقة الثالثة المؤهلة للملحق الأسيوي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم نقل المباراة من ملعب “المدينة الدولي ببغداد”، إلي ملعب الملك فهد بالرياض، وجاء قرار نقل المباراة بمثابة الصاعقة للجمهور العراقي، الذي كان يأمل في مشاهدة منتخبه في ملعبه ودفعه لتحقيق الفوز الأول له في المجموعة، والذي يؤهله لاحتلال المركز الثالث بدلاً من المنتخب الإماراتي، خاصة أن لقاء المنتخبين في الدور الأول الذي أقيم في الإمارات انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

موعد مباراة العراق والإمارات في تصفيات كأس العالم 2022

17.00 : – بتوقيت غرينتش.

18.00 : – بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

19.00 : – بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

20.00 : – بتوقيت مكة المكرمة، العراق، الكويت، قطر.

21.00 : – بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

القنوات الناقلة مباراة العراق والإمارات القادمة

تنقل جميع مباريات المنتخب العراقي لكرة القدم في تصفيات كأس العالم، عبر قنوات ssc الرياضية السعودية، إضافة إلي قناة الرابعة العراقية الرياضية، ولم تحدد أي من القناتين معلق اللقاء حتى الآن وسنوافيكم باسم المعلق فور الإعلان عنه.

احتجاج الاتحاد العراقي بسبب نقل المباراة للسعودية

قائمة منتخب العراق في مباراة الإمارات

30 لاعبا في صفوف تشكيلة منتخبنا الوطني لمباراتي الحسم الآسيوية في التصفيات المونديالية لمواجهتي الامارات وسوريا. pic.twitter.com/QUS37ZsOtj — IRAQ F.A. (@IRAQFA) 30 لاعبا في صفوف تشكيلة منتخبنا الوطني لمباراتي الحسم الآسيوية في التصفيات المونديالية لمواجهتي الامارات وسوريا. pic.twitter.com/QUS37ZsOtj — IRAQ F.A. (@IRAQFA) March 19, 2022

“جلال حسن، محمد حميد، دلوفان مهدي، محمد شاكر، أحمد إبراهيم، عباس قاسم، حسن عبد الكريم، حسن رائد، إبراهيم بايش، مصطفى محمد جبر، محمد علي عبود، سعد عبد الأمير، مهند جعاز، حسن داخل، شيركو كريم، مهند عبد الرحيم، سعد ناطق، مناف يونس، ضرغام إسماعيل، أمجد عطوان، مصطفى ناظم، بشار رسن، زيدان أقبال، أيمن حسين، علي فائز، حسين علي، جستين ميرام، علاء عباس، علي الحمادي، أحمد فرحان”.

قائمة منتخب الإمارات في مباراة العراق