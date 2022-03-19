نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغطية خاصة| مباراة الباطن والرائد في الدوري السعودي (تشكيل المواجهة الحاسمة) في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الباطن والرائد ، في إطار مباريات اليوم الختامي من الجولة 25 في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2022/2021 ، وضمن لقاءات مرحلة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء السبت 19 مارس 2022، ملعب نادي الباطن في مدينة حفر الباطن السعودية، المواجهة القوية والحاسمة، والتي تجمع ناديا الرائد والباطن ، الساعيان من أجل البقاء والمشاركة في الموسم المقبل من دوري المحترفين السعودي ، وإن كانت حظوظ الضيوف أعلى، غير إن أصحاب الأرض يتمسكون بالأمل حتى الرمق الأخير.

نتناول أعزائي زوار ومتابعي موقع “ثقفني” خلال السطور المقبلة، جميع التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار، بشأن موعد مباراة الباطن والرائد والقنوات الناقلة ، فضلًا عن رحلة وطريق الناديين في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، بالإضافة إلى تاريخ مواجهات الباطن والرائد في الدوري السعودي .

مباراة الباطن والرائد

مواجهة جديدة وصراع آخر، في الدوري السعودي للمحترفين ، ينطلق السبت، بلقاء ناري يجمع فريقا الرائد والباطن .

حيث يطمح الفريقان إلى تأمين مشاركة سادسة لـ السماوي ورقم 22 بالنسبة لـ رائد التحدي في الموسم 47 من البطولة السعودية الأقوى عربيًا وخليجيًا وآسيويًا .

كانت مباراة الرائد والباطن في الدور الأول، قد انتهت بفوز الفريق القصيمي بهدف البركاوي +90.

نستعرض في البداية نتائج مباريات الجولة 25 من الدوري السعودي قبل اليوم الختامي:

وهذا ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان خلال الأسبوع 25 :

نشير إلى أن الجولة الخامسة والعشرين من دوري محمد بن سلمان للمحترفين ، تُقام على مدار 3 أيام.

انطلقت مباريات الأسبوع يوم الخميس، حيث شهدت فوز أصحاب الأرض بهدف نظيف، وذلك في مباراة الفيصلي والفتح وكذلك مباراة ضمك والاتفاق ، وأخيرًا مباراة النصر والفيحاء .

ويوم الجمعة، أقيمت 3 مواجهات، حيث حسم التعادل الإيجابي (2-2) نتيجة مباراة الطائي والشباب ، فيما كان الفوز المتوقع نتيجة مباراة الاتحاد والحزم وكذلك مباراة الهلال والأهلي .

وتختتم الجولة يوم السبت، حيث تُلعب مباراتان، الأولى مباراة الرائد والباطن ، يليها بـ10 دقائق مباراة أبها والتعاون .

نادي الباطن

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الديار، نادي الباطن السعودي ، والذي يخوض مواجهة السبت، وليس أمامه إلا الفوز، من أجل الإبقاء على حظوظه في المشاركة بـ الموسم الجديد من الدوري السعودي .