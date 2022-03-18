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قرعة ربع ونصف نهائي الدوري الأوروبي

سحبت يوم الجمعة في نيون قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وجاءت كالتالي:. قرعة ربع ونصف نهائي الدوري الأوروبيسحبت يوم الجمعة في نيون قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وجاءت كالتالي:. وجاءت قرعة ربع النهائي كالتالي: المباراة رقم 1- لايبزيغ # أتالانتا. المباراة رقم 2- أينتراخت فرانكفورت # برشلونة. المباراة رقم 3- وست هام # ليون. المباراة رقم 4- براغا - رينجرز. وقرعة نصف النهائي : - الفائز من المباراة رقم 1 # الفائز من المباراة رقم 4. - الفائز من المباراة رقم 3 # الفائز من المباراة رقم 2. وتقام مباريات ربع النهائي في 7 أبريل المقبل ذهابا و14 منه إيابا، على أن تقام مواجهتا نصف النهائي في 28 من الشهر ذاته ذهابا و5 مايو إيابا، فيما يحتضن ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" في إشبيلية في إسبانيا المباراة النهائية، في 18 مايو.

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