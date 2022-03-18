نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الآن LIVE الهلال” تابع لحطة بلحظة رابط مباراة الهلال والأهلي اليوم 18-3-2022 في الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قمة نارية في الدوري السعودي والتي يترقبها عشاق ومحبي كرة القدم في السعودية وفي الدول العربية بشكل عام، وهي المباراة القوية التي تجمع مساء اليوم الجمعة بين فريق الهلال السعودي ونظيره فريق الأهلي في اطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري السعودي هذه النسخة، وهي المباراة التي تنطلق من خلال ستاد الأمير فيصل بن فهد الرياضي مساء اليوم لتشهد منافسة قوية لاقتناص الفوز والحصول على ثلاث نقاط هامة في منافسات الدوري السعودي، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور دقيقة بدقيقة متابعة مباراة الهلال والأهلي اليوم في الدوري السعودي.

تابع لحطة بلحظة مباراة الهلال والأهلي اليوم في الدوري السعودي

تابع الآن احداث المباراة القوية التي يستضيفها فريق الهلال السعودي مساء اليوم في منافسات الدوري السعودي والتي يحل بها فريق الأهلي السعودي ضيفا ثقيلا، حيث تقام المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة الا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة الا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

رابط مباراة الهلال والأهلي اليوم في الدوري السعودي

يبدأ فريق الهلال السعودي مضيف هذه المباراة مساء اليوم في المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي، برصيد 46 نقطة، وذلك بعدما حقق فوز مثير في الجولة الماضية ليقتنص به المركز الثاني ليأتي خلف المتصدر فريق الاتحاد السعودي، فيما يحل فريق الأهلي السعودي في المركز العاشر في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 28 نقطة، والذي يسعى الى تحسين مركزه في ترتيب جدول الدوري من خلال هذه المباراة واقتناص الفوز، وتمثل المباراة مباشرة من خلال شاشة قناة ssc السعودية الرياضية.

تشكيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي اليوم

ويدخل فريق الهلال السعودي مباراة اليوم ضد الاهلي في الدوري السعودي بتشكيل على النحو التالي.

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: ياسر الشهراني – متعب المفرج – جانج هيون سو – سعود عبدالحميد

خط الوسط: محمد كنو – سلمان الفرج – جوستافو كويلار – أندريه كاريلو

خط الهجوم: ماتيوس بيريرا – أوديون إيجالو

فيما يأتي فريق الاهلي السعودي بتشكيل على النحو التالي.