نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر والسنغال تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات المفتحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مصر والسنغال تصفيات كأس العالم 2022، في واحدة من المباريات الهامة والمرتقبة ينتظر جماهير كرة القدم المصرية والإفريقية مباراة مصر والسنغال مساء يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر مارس الجاري، وذلك في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي بجمهورية مصر العربية حيث ستقام المباراة بحضور جماهيري كبير من قبل جماهير كرة القدم المصرية.

وتُعد مباراة مصر والسنغال هي تكرار لنهائي كأس أمم إفريقيا 2021، والتي تمكن من التتويج بها المنتخب السنغالي بعد أن فاز على نظيره المصري بركلات الترجيح في مباراة استمرت إلى شوطين إضافيين، والنتيجة كانت هي التعادل السلبي طوال 120 دقيقة.

ويدخل المنتخب المصري هذه المباراة ولابديل أمامه سوى الفوز من أجل تسهيل مهمته في مباراة الإياب والتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، حيث يأمل رفاق محمد صلاح الذهاب للمرة الثانية على التوالي للمشاركة في نهائيات كأس العالم، حيث أن المنتخب المصري تمكن من التأهل لكأس العالم 2018 لتكون هي المرة الثالثة في تاريخ مشاركات المنتخب المصري في تصفيات كأس العالم.

وكان المنتخب المصري قد تمكن من التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، بعد أن تمكن من تصدر مجموعته، والتي جمعت كل من: الجابون، وليبيا، وأنجولا، حيث استطاع المنتخب المصري حصد 14 نقطة خلال مشواره بهذه المجموعة.

أما منتخب السنغال بقيادة مديره الفني إليو سيسيه فإنه يأمل في المشاركة المونديالية مع منتخب أسود التيرانجا، المنتخب السنغالي يعتبر أحد أقوى منتخبات القارة السمراء، ويضم العديد من اللاعبين البارزين في القارة الأوروبية ولعل أبرزهم: ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، كاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي، وإيدوارد ميندي حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي والحائز على لقب أحسن حارس مرمى في العالم عام 2021.

موعد مبارارة مصر والسنغال

وقد تم تحديد موعد مباراة مصر والسنغال في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022، حيث ستقام مباراة الذهاب مساء يوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وكانت قناة أون تايم سبورتس المصرية قد أعلنت عن نقلها لأحداث مباراة مصر والسنغال على الهواء مباشرة في تصفيات كأس العالم 2022، على أن يتم التعليق على المباراة بصوت المعلق مدحت شلبي.