فيما يلي قائمة الأندية المتأهلة إلى دور ربع النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ":

أتلانتا (إيطاليا) برشلونة (إسبانيا) سبورتينغ براغا (البرتغال) آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) لايبزيغ (ألمانيا) أولمبيك ليون (فرنسا) غلاسكو رينجرز (إسكوتلندا) وست هام يونايتد (إنجلترا)

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على الفرق المترشحة الى ربع نهائي الدوري الأوروبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.