أبطال أوروبا: تعرف على قائمة المتأهلين إلى دور ربع النهائي

فيما يلي قائمة الأندية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا للموسم (2021-2022): ليفربول (إنجلترا) على حساب إنتر ميلان (إيطاليا) بايرن ميونخ (ألمانيا) على حساب ريد بول سالزبورغ (النمسا) ريال مدريد (إسبانيا) على حساب باريس سان جيرمان (فرنسا) مانشستر سيتي (إنجلترا) على حساب سبورتينغ لشبونة (البرتغال) أتلتيكو مدريد (إسبانيا) على حساب مانشستر يونايتد (إنجلترا) بنفيكا (البرتغال) على حساب أياكس أمستردام (هولندا) تشيلسي (إنجلترا) على حساب ليل (فرنسا) فياريال (إسبانيا) على حساب يوفنتوس (إيطاليا).

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