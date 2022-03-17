شكوك حول مشاركة بنزيمة في قمة الريال وبرشلونة

شكوك حول مشاركة بنزيمة في قمة الريال وبرشلونةتحوم شكوك حول مشاركة كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد في القمة أمام برشلونة في استاد سانتياغو برنابيو يوم الأحد بعد إصابة هداف دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في ربلة الساق.

وأصيب مهاجم منتخب فرنسا بعد تسجيله هدفين وصناعة هدف لمتصدر الدوري خلال الفوز 3-صفر على مايوركا يوم الاثنين.

وسيستضيف ريال غريمه الأزلي برشلونة في فرصة لتعزيز صدارته ومواصلة رفع معنوياته عقب الانتفاضة الملحمية أمام باريس سان جيرمان في دور 16 بدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

ويملك ريال 66 نقطة من 28 مباراة بفارق عشر نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني و15 نقطة عن برشلونة الثالث في الترتيب.

ومع تبقي 11 مباراة يتمسك ريال بأمل تحقيق ثنائية الدوري المحلي ودوري الأبطال هذا الموسم.

وخاض الغريمان سلسلة من أربعة انتصارات متتالية ويلعب كلاهما بثقة كبيرة.

وستمنح مباراة الأحد فرصة للمدرب تشابي هرنانديز لإظهار مدى تطور فريقه منذ وصوله في منتصف نوفمبر.

وتراجع برشلونة للمركز التاسع عند إقالة المدرب رونالد كومان لكن خلال صحوته لم يخسر منذ الهزيمة في الوقت الإضافي أمام أتليتيك بلباو في كأس الملك يوم 20 يناير كانون الثاني، وسجل 20 هدفا في آخر ست مباريات بالدوري.

واذا فاز في القمة سيؤكد برشلونة أنه يمضي في الاتجاه الصحيح بعد مغادرة ليونيل ميسي قبل بداية الموسم بسبب مشاكل مالية.

ورغم صحوته المتأخرة يقاتل الفريق القطالوني لإنهاء الموسم بالمربع الذهبي وضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا إذ تفصل أربع نقاط فقط بين برشلونة وريال سوسيداد صاحب المركز السادس.

وتكهنت وسائل إعلام إسبانية بغياب بنزيمة عن مباراة الأحد وسيبقى في مدريد للعلاج خلال الفترة الدولية بدلا من الانضمام لتشكيلة فرنسا لخوض مباراتين وديتين أمام ساحل العاج وجنوب إفريقيا.

وأعلن ريال أن المدافع فيرلان مندي سيغيب في الأسبوعين المقبلين بسبب إصابة بعضلات الفخذ الخلفية لكن رودريغو، الذي أصيب في مباراة مايوركا، يمكنه اللعب يوم الأحد.

رويترز