نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلاسيكو الأرض بنكهة ثأرية.. موعد مباراه ريال مدريد وبرشلونة الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراه ريال مدريد وبرشلونة ، في ختام مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم 2022/2021 ، ولحساب جولة الإياب أو الدور الثاني، يستضيف مساء الأحد 20 مارس 2022، ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، موقعة نارية جديدة، في كلاسيكو الأرض ، تجمع الغريمين التقليديين، برشلونة وريال مدريد ، واللذين يسعيا إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث، في خضم الصراع الشرس على لقب النسخة 91 من الليجا.

نتناول في السطور المقبلة، كافة التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات، بشأن موعد مباراه ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة ، فضلًا عن مشوار ونتائج الفريقين في الموسم الحالي من البطولة الإسبانية القوية، علاوة على تاريخ مواجهات ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني .

مباراه ريال مدريد وبرشلونة

مواجهة جديدة إذن، تحمل الرقم 3 هذا الموسم، بين برشلونة وريال مدريد ، واللذين يمثلا أحد أهم أقطاب كرة القدم العالمية.

وتعد مواجهة الأحد هي الثالثة، بعد اللقاء الدراماتيكي، الذي جمع الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ، والذي حسمه الملكي.

قبل أن ينجح الميرنجي في حسم اللقب بعد الفوز على أتلتيك بلباو .

ويكتسب لقاء كلاسيكو الأرض المقبل، أهمية كبرى بالنسبة لعشاق برشلونة، حيث فشل الفريق الكتالوني في الانتصار على غريمه التقليدي، منذ آخر فوز في لقاء الدور الثاني من الليجا موسم 2019/2018 والذي مثل آخر ألقاب البلوجرانا في البطولة.

نستعرض أولًا ترتيب الدوري الإسباني قبيل انطلاق مباريات الجولة 29 :

نادي ريال مدريد

نحو لقب يحمل الرقم 35 في الدوري الإسباني بعد آخر تتويج في موسم 2020/2019، وإلى فوز خامس على التوالي، يدخل الملكي مواجهة الأحد المرتقبة.

حاليًا يحتل الميرنجي صدارة ترتيب الليجا، برصيد 66 نقطة وصافي (38) هدفًا.