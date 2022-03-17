نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والحزم القادمة الجمعة 18 مارس 2022 والقنوات الناقلة في دوري محمد بن سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة الاتحاد والحزم القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة رقم 25 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مباراة ينتظرها عشاق وجماهير العميد لتأكيد صدارة الدوري السعودي، ويحتضن أحداث اللقاء استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، وذلك يوم الجمعة الموافق 18\03\2022 في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل النمور المباراة برغبة قوية في تحقيق الانتصار وانتزاع الثلاث نقاط واستمرار الانفراد بالصدارة، حيث يحتل الاتحاد المركز الأول برصيد 57 نقطة وبفارق كبير عن أقرب منافسيه الهلال صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة، لكن الهلال لعب مبارتين أقل من الاتحاد، حقق النمور الفوز في 18 مباراة وتعادل في 3 مباريات، بينما تجرع كأس الهزيمة في ثلاث مباريات، لن تقبل جماهير العميد بغير الفوز والحصول على الثلاث نقاط، لذلك هناك ضغط نفسي كبير على لاعبي الاتحاد في الفترة المقبلة لأنهم مطالبين بالاستمرار على الصدارة والحصول على اللقب الغالي.

في المقابل يدخل الحزم اللقاء برغبة قوية في تحقيق مفاجئة كبيرة بالفوز على العميد، وإعطاء هدية ثمينة للهلال وصيف الدوري، لكنها مهمة صعبة للغاية خاصةً لقوة الاتحاد ولمستوى الحزم المتواضع في جدول المسابقة، حيث يحتل الحزم المركز ال16 والأخير بجدول دوري محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، حقق الفوز في ثلاث مباريات فقط وتعادل في 5 وخسر 16 مباراة، يكفي أن نعرف أن نادي الحزم خسر آخر خمس مواجهات له في الدوري، لكن كرة القدم لا تعرف المستحيل فهل يفعلها ويحقق المفاجئة هذا ما سوف تجيب عنه المباراة.