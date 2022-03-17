نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال القادمه ضد الأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سنتعرف في هذا المقال عن موعد مباراة الهلال القادمه في الدوري السعودي لعام 2022، بالإضافة إلى التعرف على كافة القنوات الناقلة لتلك المباراة، مع اكتشاف جدول مباريات الهلال السعودي بالكامل بعد أن تم انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان أو الدوري السعودي في يوم الموافق 11 من شهر أغسطس لعام 2021.

ما هو موعد مباراة الهلال القادمه

أعلن الأمير محمد بن سلمان عن انطلاقة الدوري السعودي لعام 2021-2022 في يوم الأربعاء الموافق 11 من شهر أغسطس لعام 2021 الذي يوافق 3 من شهر رجب عام 1443 هـ ليبدأ نادي الهلال السعودي مبارياته في الدوري السعودي بمواجهة نادي الطائي الذي صعد حديثاً، والجدير بالذكر أن في ختام الجولة الأولى من دوري كأس الأمير السعودي محمد بن سلمان فاز فيها الزعيم بالدوري للمرة السابعة عشر في تاريخه والذي لا زال يسعى إلى الفوز باللقب للمرة الثامن عشر.

أما في الوقت الحالي يوجد الكثير من التساؤلات حول معرفة موعد مباراة الهلال القادمه في الدوري السعودي والتي ستقام يوم غد الجمعة الموافق يوم 18 من شهر مارس لعام 2022 الساعة 6:50 مساءً بتوقيت السعودية ويواجه فيها الهلال نادي الأهلي السعودي.

بينما يوجد موعد مباراة آخر مقبلة في مباريات كأس خادم الحرمين الذي يواجه فيه الشباب السعودي يوم 3 من شهر إبريل القادم لعام 2022 في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

يوجد العديد من القنوات المحلية والعالمية التي تقوم بنقل كافة مباريات الدوري السعودي أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان مثل شبكة SSC التي تتيح للجميع مشاهدة المباريات عليها بشكل مجاني، والاستمتاع بها عبر تقنية SD.

بينما قنواتها التي تعمل بتقنية HD فهي تكون مشفرة، أما في حالة عدم تمكنك من مشاهدة تلك المباريات فيمكنك أن تتابعها من خلال البث المباشر التي يتم نقله عبر العديد من المواقع.

جدول مباريات الهلال السعودي

بعد التعرف على موعد مباراة الهلال القادمه في الدوري السعودي، سنتعرف أيضاً على جدول مباريات الهلال بالكامل لعامي 20212-2022، لنرى أن كافة المباريات التي بدأ بها الهلال في الدوري السعودي كانت لصالحه عندما واجه فيها الطائي السعودي في يوم 14 أغسطس لعام 2021، وظل الهلال في الفوز أو التعادل في معظم المباريات التي تمت في النصف الأخير من العام الماضي 2021.

بينما مباريات عام 2022 فهي بدأت من يوم 8 مارس عندما واجه فيها الهلال نادي الاتحاد السعودي وانتهي بفوزه 2 -1، مع العلم أن الدوري السعودي سينتهي بمباراة غداً الذي سيواجه فيها الأهلي السعودي.