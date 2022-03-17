فياريال يقصي يوفنتوس وتشيلسي يخمد انتفاضة ليل

فياريال يقصي يوفنتوس وتشيلسي يخمد انتفاضة ليلعبر فريق فياريال الإسباني إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا عريضًا على نظيره يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة في عقر داره "أليانز ستاديوم" مساء امس، في إياب دور الـ 16 من البطولة.

أحرز جيرارد مورينو هدف فياريال الأول في الدقيقة 78 من علامة الجزاء، فيما سجل باو توريس الهدف الثاني بالدقيقة 85، واختتم دانجوما أهداف اللقاء في الدقيقة 92 من ركلة جزاء أخرى.

وودّع يوفنتوس منافسات دوري الأبطال بعد خسارته برباعية لهدف في مجموع المباراتين، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل (1-1).

بدوره، بلغ تشيلسي الإنجليزي ربع النهائي بفوزه بهدفين لواحد على مضيفه ليل الفرنسي، وتقدم ليل بالدقيقة 38 من ركلة جزاء سددها بوراك يلماز، لكن تشيلسي صحح أوضاعه بهدفين من توقيع بوليسيتش، وأزبيلكويتا في الدقيقتين 45، و71 على التوالي.

وكان تشيلسي قد انتصر في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين على ملعبه "ستامفورد بريدج".