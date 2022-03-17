نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكلاسيكو موعد مباراة الهلال والأهلي الجمعة 18\03\2022 والقنوات الناقلة وترتيب الدوري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الهلال والأهلي من المواعيد الهامة التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، ليس في السعودية فقط بل في العالم العربي كله، لأنها مباراة تعرف بالندية والقوة وكلاسيكو قوي يجمع بين الكبيرين الأهلي والهلال، ومن المقرر أن تنطلق المباراة المرتقبة اليوم الجمعة الموافق 18\03\2022، حيث يحتضن اللقاء استاد الأمير فيصل بن فهد “الملز”، وذلك في تمام الساعة الثامنة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل الهلال اللقاء برغبة قوية في تحقيق الانتصار والحصول على نقاط المباراة الثلاث، ومحاولة اللحاق بالمتصدر الاتحاد وعدم اتساع الفارق بينهم، حيث يحتل الزعيم المركز الثاني برصيد 46 نقطة جمعها من 22 مباراة، فقد استطاع تحقيق الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث في 13 مباراة، بينما تجرع كأس الهزيمة في مبارتين وتعادل في سبع مباريات، يقدم الهلال مستوى متميز في الفترة الأخيرة، يكفي أنه حقق الفوز في آخر خمس مباريات.

في المقابل يسعى الأهلي نحو تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، تاريخياً هذه المرة الثانية التي يتقابل فيها الناديين الكبيرين في شهر مارس في بطولة الدوري الممتاز منذ موسم 2008\2009 تعادل الفريقين في المواجهة الأولى، فماذا عن المواجهة الثانية هذا ما سوف تجيب عنه المباراة، يدخل الراقي المباراة وهو في المركز العاشر برصيد 28 نقطة من 24 مباراة، استطاع تحقيق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 10 وخسر 8 مباريات، لذلك ننتظر مباراة قوية بين الكبيرين مباراة تليق بالكلاسيكو المنتظر.