نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية والصين تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية والصين تصفيات كأس العالم 2022، سيكون ملعب ستاد نادي الشارقة بالإمارات العربية المتحدة مسرحاً لإقامة مباراة السعودية والصين مساء يوم الخميس الموافق الرابع والعشرون من شهر مارس من العام الميلادي الحالي 2022، حيث ستنطلق مباراة السعودية والصين في إطار منافسات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

فرص تأهل المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2022

وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين منتخبي السعودية والصين قد انتهت لصالح منتخب الصين بنتيجة 3-2، حيث أن الفوز مباراة يوم الخميس يعني تأهل المنتخب السعودي إلى مونديال قطر 2022، وبغض النظر عن نتائج المباريات الأخرى، وبالمثل في حال أن تمكن منتخب اليابان تحقيق الفوز على منتخب أستراليا سيتم حسم بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة لصالح منتخبي السعودية واليابان.

ترتيب السعودية والصين في المجموعة الثانية

ويأمل جماهير الأخضر السعودي تحقيق المنتخب السعودي الفوز في هذه المباراة لضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، ودون الحاجة إلى مباراة الجولة الأخيرة، ويدخل المنتخب السعودي مباراته القادمة أمام منتخب الصين وهو على صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، حيث نجح الأخضر السعودي من حصد 19 نقطة حتى الآن من الفوز في ست مباريات، والتعادل في واحدة، وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة، ليكون الأخضر السعودي على عرش صدارة المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط عن منتخب اليابان صاحب المركز الثاني.

على الجانب الآخر فإن منتخب الصين قد فقد آماله في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 بعد أن حصد فقط خمس نقاط خلال الثماني جولات الماضية، حيث نجح منتخب الصين في تحقيق الفوز في مباراة وحيدة فقط، والتعادل في مبارتين، وتلقى الخسارة في خمس مباريات، ليكون منتخب الصين في المركز الخامس وقبل الأخير برصيد خمس نقاط فقط.

موعد مباراة السعودية والصين

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد حدد موعد مباراة السعودية والصين في تصفيات كأس العالم 2022، حيث ستقام المباراة مساء يوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي، الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية والصين

هذا وسيتمكن جماهير منتخب السعودية من متابعة مباراة السعودية والصين في الجولة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم من خلال شاشة قناة SSC السعودية.