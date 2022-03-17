نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة كلاسيكو الأرض والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة كلاسيكو الأرض، على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وفي إطار منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، يلتقي مساء يوم الأحد فريقا ريال مدريد وبرشلونة في واحدة من المباريات الأكثر مشاهدة على مستوى العالم، والتي تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة في مباراة تعرف باسم الكلاسيك أو كلاسيكو الأرض.

الريال بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشلوتي يأمل في الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الليجا الإسبانية وتحقيق الفوز على برشلونة في مباراة كلاسيكو يوم الأحد، فريق العاصمة الإسبانية مدريد يدخل مباراته القادمة أمام فريق برشلونة ولديه من النقاط 66 نقطة، حيث نجح الفريق في حصد هذه النقاط من الفوز في عشرين مباراة، وتعادل في ست مباريات، وخسر في مبارتين ليكون الفريق على صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 66 نقطة، وبفارق 10 نقاط عن فريق إشبيلية صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب.

أما فريق برشلونة فبعد بداية مخيبة للآمال في هذا الموسم عاد الفريق من جديد للانتفاض ومواصلة مشواره نحو التقدم في جدول ترتيب الليجا، برشلونة بقيادة تشافي نجح في بلوغ المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا، حيث نجح الفريق في حصد 51 نقطة حتى الآن خلال سبع وعشرين مباراة خاضهم الفريق الكتالوني، إذ أنه فاز في أربعة عشر مباراة، وتعادل في تسع مباريات، تلقى الخسارة في أربع مباريات، ليكون الفريق في المركز الثالث برصيد 51 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة

وقد تم تحديد موعد إقامة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2022 مساء يوم الأحد الموافق العشرين من شهر مارس من العام 2022، حيث قد تقرر أن تنطلق ضربة بداية مباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة كلاسيكو الأرض مساء يوم الأحد في الجولة التاسعة والعشرين من الليجا من خلال شاشة قناة bein SPORTS Primer 1HD.