نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ” احجز الان ” رابط اسعار تذاكر مباراة الاتحاد والحزم اليوم 03/18/2022 فى الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
حجز تذاكر الاتحاد والحزم يترقب مشجعو الكرة السعودية أقوى مباراة بين فريقي الاتحاد والحزم في الجولة ال25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويتساءل الجمهور عن كيفية شراء تذاكر مباراة الاتحاد والحزم في. الجولة 25 من الدوري السعودي 1443 ه، ويجب أن نذكر أن الاتحاد يحتل حاليا المركز الأول والحزم في المركز السادس بعد نهاية الموسم.
رابط اسعار تذاكر مباراة الاتحاد والحزم
- للبدء، انتقل إلى الصفحة الرئيسية.
- تسجيل الدخول بالضغط على رمز تسجيل الدخول.
- أكمل الحقول ذات الصلة، بما في ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختر كلاً من فئة التذكرة ورقم المقعد.
- اقبل الشروط والأحكام من خلال النقر على الأيقونة.
- لتأكيد الحجز، يجب عليك دفع التكلفة التقديرية للتذكرة التي اشتريتها.
موعد الجولة 25 من مباراة الاتحاد والحزم
بعد مناقشة كيفية شراء تذاكر مباراة الاتحاد والحزم في الجولة ال25 من الدوري السعودي عام 1443 ه، لا بد من معرفة موعد المباراة بين الفريقين، الاتحاد وال- حازم، حيث أعلنت وزارة الرياضة أن المباراة ستقام يوم الجمعة 18/3/2022 م الساعة 6:00 مساءً في المملكة العربية السعودية.
شروط الحجز لمباراة الاتحاد والحزم
اشترط الاتحاد السعودي لجميع مشجعي الاتحاد والحزم الراغبين في مشاهدة المباراة من الميدان ما يلي:
- يجب أن يكون جميع الجماهير محصنين، وأن يتلقوا جرعات مجانية، وغير مصابين، وغير ملامس .
- يجب عليهم ارتداء الأقنعة والحفاظ على مسافة اجتماعية وترك مقعد فارغ بين كل زوج من الكراسي.
- يجب على الجميع تنزيل تطبيق توكلنا قبل الدخول إلى الملعب من أجل معرفة وعرض حالتهم الصحية.
- بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون عمر الفرد 12 عامًا على الأقل والامتناع عن إحضار الأطعمة أو المشروبات إلى الملعب.
- يجب اتباع تعليمات إدارة الملعب، وإذا طُلب منك مغادرة الملعب، فيجب عليك الالتزام بسرعة لتجنب الغرامات المالية.
كيفية شراء تذاكر الاتحاد ضد الحزم
يمكنك شراء تذاكر مباراة الاتحاد ضد الحزم باتباع الإجراءات التالية:
- الدخول إلى موقع نادي الاتحاد الموقع الرسمي لنادي الاتحاد ، ومنطقة التذاكر، واختيار مباراة الاتحاد والباقات، واختيار شراء تذكرة، ثم إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب بالفعل على المنصة.
- أدخل عنوان البريد الإلكتروني متبوعًا بكلمة المرور ثم المعلومات المطلوبة متضمنة اسم المستخدم وتاريخ الميلاد.
- بعد التسجيل، سترى قائمة بالأحداث القادمة ويمكنك تحديد المباراة التي تريد شراء التذاكر لها.
- في هذه المرحلة، يمكنك تحديد نوع التذكرة التي تريدها، وكذلك الفئة، ثم رقم المقعد الذي ترغب في الجلوس عليه.
- سيتم دفع سعر التذكرة عبر الموقع الإلكتروني، وستتلقى تأكيدًا بنجاح المعاملة.
- وهكذا أوضحنا مدى بساطة شراء تذاكر مباراة الدوري السعودي 2022 بين الاتحاد والحزم.
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