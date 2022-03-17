” احجز الان ” رابط اسعار تذاكر مباراة الاتحاد والحزم اليوم 03/18/2022 فى الدوري السعودي والقنوات الناقلة

حجز تذاكر الاتحاد والحزم يترقب مشجعو الكرة السعودية أقوى مباراة بين فريقي الاتحاد والحزم في الجولة ال25 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويتساءل الجمهور عن كيفية شراء تذاكر مباراة الاتحاد والحزم في. الجولة 25 من الدوري السعودي 1443 ه، ويجب أن نذكر أن الاتحاد يحتل حاليا المركز الأول والحزم في المركز السادس بعد نهاية الموسم.

رابط اسعار تذاكر مباراة الاتحاد والحزم

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موعد الجولة 25 من مباراة الاتحاد والحزم

بعد مناقشة كيفية شراء تذاكر مباراة الاتحاد والحزم في الجولة ال25 من الدوري السعودي عام 1443 ه، لا بد من معرفة موعد المباراة بين الفريقين، الاتحاد وال- حازم، حيث أعلنت وزارة الرياضة أن المباراة ستقام يوم الجمعة 18/3/2022 م الساعة 6:00 مساءً في المملكة العربية السعودية.

شروط الحجز لمباراة الاتحاد والحزم

اشترط الاتحاد السعودي لجميع مشجعي الاتحاد والحزم الراغبين في مشاهدة المباراة من الميدان ما يلي:

يجب أن يكون جميع الجماهير محصنين، وأن يتلقوا جرعات مجانية، وغير مصابين، وغير ملامس .

يجب عليهم ارتداء الأقنعة والحفاظ على مسافة اجتماعية وترك مقعد فارغ بين كل زوج من الكراسي.

يجب على الجميع تنزيل تطبيق توكلنا قبل الدخول إلى الملعب من أجل معرفة وعرض حالتهم الصحية.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون عمر الفرد 12 عامًا على الأقل والامتناع عن إحضار الأطعمة أو المشروبات إلى الملعب.

يجب اتباع تعليمات إدارة الملعب، وإذا طُلب منك مغادرة الملعب، فيجب عليك الالتزام بسرعة لتجنب الغرامات المالية.

كيفية شراء تذاكر الاتحاد ضد الحزم

يمكنك شراء تذاكر مباراة الاتحاد ضد الحزم باتباع الإجراءات التالية: