نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب والطائي اليوم 03/18/2022 فى الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الشباب والطائي افتتح ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد- الحيل أبوابه اليوم لاستضافة مباراة حاسمة وقوية للغاية بين فريقي الشباب ونظرائهما من الطائي في الجولة الخامسة والعشرين من مباريات الدوري السعودي، ونزل نظير الاتحاد إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 46 نقطة بعد أن سجل هدفين نظيفين دون رد، ويسعى لدخول مباراة اليوم بكل قوة وصلابة من أجل الفوز وتحسين مركزه بالدوري. والصعود للمنافسة على لقب الدوري.

على صعيد آخر، يدخل نادي الطائي مباراة اليوم بعد خسارته أمام فريق الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وتراجع إلى المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، ويسعى لدخول مباراة اليوم بالقوة الكاملة والصلابة للانتقام من الهزيمة السابقة وتحسين ترتيب الدوري.

موعد مباراة الشباب والطائي

ومن المقرر أن يبدأ الاشتباك بين نادي الطائي ونادي الشباب في تمام الساعة السابعة مساء. مكة المكرمة- المملكة العربية السعودية 6 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8 مساءً. أبو ظبي- توقيت الإمارات.

وتنطلق مباراة الشباب والطي على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بالمملكة العربية السعودية يوم الجمعة، حيث ينتظر عشاق كرة القدم معركة مثيرة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة ال25 من الدوري السعودي للمحترفين.

القنوات التي نقلت مباراة الدوري السعودي بين الطائي والشباب

وتذاع مباريات الدوري السعودي للمحترفين على مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية، بينما تُذاع مباراة الدوري السعودي بين الطائي والشباب عبر SCC HD.

تنطلق مباراة اليوم بين الطائي والشباب على الهواء مباشرة ضمن منافسات الجولة ال25 لبطولة الدوري التي تنطلق في تمام الساعة 6:00 مساءً. الوقت المحلي.