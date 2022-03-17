“مباشراًُ” هنا موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والمعلق والنتيجة

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عمر شويل - جدة تترقب الجماهير في مر والسودان موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني، في إطار مباريات الجولة الخامسة، من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أفريقيا، اللقاء المرتقب سوف يقام على ملعب السلام بالقاهرة، وهو ملعب المريخ السوداني في التصفيات، وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الدور الأول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين للمريخ، ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد المريخ والهلال، ولكن الأهلي الثاني بفارق الأهداف والمواجهات المباشرة.

بعد خسارة الأهلي في الجولة الماضية من صن داونز، وهي الخسارة الثانية من الفريق الجنوب أفريقي في المجموعة، تعقد موقف حامل اللقب وصاحب أل 10 ألقاب، وأصبح مطالب بالفوز فقط في الجولتين الخامسة والسادسة، حتى يضمن التأهل إلي الدور ربع النهائي من البطولة المحببة للأهلي ولجماهيره، والفريق السوداني يمر بنفس الظروف، فقد هزم في ديربي السودان في الجولة الماضية من الهلال السوداني، وبات يحتاج الفوز اليوم على الأهلي لإحياء أمل الصعود.

عداد تنازلي لموعد مباراة الأهلي والمريخ

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني القادمة

16.00 : الرابعة مساءً بالتوقيت العالمي.

17.00 : الخامسة مساءً بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

18.00 : السادسة مساءً بتوقيت كلاً من مصر والسودان ودولة ليبيا.

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، دولة قطر، الكويت، البحرين.

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